Одна из лучших российских команд КВН сыграет в полуфинале КВН Эстонии

Зрители уже видели в составах команд отечественных и зарубежных звезд: блогера Сергея Дружко, квнщиков Максима Киселева (Триод и Диод), Артем Муратов (Союз), Кирилл Лопаткин (Саратов). В предстоящем полуфинале также ожидается участие как отечественных, так и приглашенных из-за пределелов Эстонии знаменитостей, имена которых до последнего момента сохранятся в секрете.

На выход в финал могут рассчитывать все участники игры, хотя явным фаворитом выглядит команда ”Будем дружить семьями” из Москвы. Команда в этом году успешно играет в Высшей лиге Международного союза в Москве, ее часто можно видеть на Первом канале. К тому же летом ”Будем дружить семьями” выиграли одну из наград на музыкальном фестивале ”Голосящий КиВин” в Светлогорске.

Успешно стартовала в сезоне команда ”Зажигалка”, которая позиционирет себя как первая команда из Пыхья-Таллинна. Яркий и самобытный юмор ”бывших обитателей Копли”, ставших в момент гламурными ”пыхья-таллиннцами” никого не оставит равнодушным.

Еще одна команда из Эстонии — ”На сцене”, чемпион минувшего сезона в Лиге юмора StarUp готова показать чемпионский уровень игры и в Высшей лиге. Опытный коллектив, который регулярно представляет Эстонию и иностранных турнирах показывает отличный классических КВН с шутками на самые актуальные темы.