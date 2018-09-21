21.09.2018, 19:31

Одна из лучших российских команд КВН сыграет в полуфинале КВН Эстонии


rus.delfi.ee
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Одна из лучших российских команд КВН сыграет в полуфинале КВН Эстонии
Kuvataõmmis

30 сентября в Центре Русской Культуры состоится первая полуфинальная игра этого сезона в Высшей Лиги КВН Эстонии. В юмористической битве сойдутся ”Зажигалка” (Таллинн), ”Милая сборная” (Санкт-Петербург), ”На сцене” (Таллинн) и ”Будем дружить семьями” (Москва). Эти четыре команды сойдутся в споре за путевку в Финал, причем каждая команда получила возможность услиться на эту игры пригашенной знаменитостью.

Зрители уже видели в составах команд отечественных и зарубежных звезд: блогера Сергея Дружко, квнщиков Максима Киселева (Триод и Диод), Артем Муратов (Союз), Кирилл Лопаткин (Саратов). В предстоящем полуфинале также ожидается участие как отечественных, так и приглашенных из-за пределелов Эстонии знаменитостей, имена которых до последнего момента сохранятся в секрете.

На выход в финал могут рассчитывать все участники игры, хотя явным фаворитом выглядит команда ”Будем дружить семьями” из Москвы. Команда в этом году успешно играет в Высшей лиге Международного союза в Москве, ее часто можно видеть на Первом канале. К тому же летом ”Будем дружить семьями” выиграли одну из наград на музыкальном фестивале ”Голосящий КиВин” в Светлогорске.

Успешно стартовала в сезоне команда ”Зажигалка”, которая позиционирет себя как первая команда из Пыхья-Таллинна. Яркий и самобытный юмор ”бывших обитателей Копли”, ставших в момент гламурными ”пыхья-таллиннцами” никого не оставит равнодушным.

Еще одна команда из Эстонии — ”На сцене”, чемпион минувшего сезона в Лиге юмора StarUp готова показать чемпионский уровень игры и в Высшей лиге. Опытный коллектив, который регулярно представляет Эстонию и иностранных турнирах показывает отличный классических КВН с шутками на самые актуальные темы.

Четветрый участник полфинала — ”Милая сборная” из культурной столицы России. Команда стала чемпионом Эстонии в 2016 году и спустя сезон вернулась к эстонским зрителям с новым материалом, идеями и наработками.

В этот раз игра КВН пройдет в не совсем привычный день и время: 30 сентября в воскресенье в 19.00.

Tallinn Hockey weekend
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