Одинокие пенсионеры Пыхья-Таллинна получают пакеты помощи

В эти выходные около ста юных добровольцев Пыхья-Таллинна доставляют на дом более чем тысяче одиноко проживающим пенсионерам пакеты помощи, в которые входят различные товары, необходимые в домашнем хозяйстве. Мероприятие благотворительного характера проводится уже второй год подряд, сообщает пресс-служба районной управы.

Сегодня в 10.30 в Пыхья-Таллиннском молодежном центре (ул. Копли, 98) состоялся сбор участвующих в проекте юных добровольцев. Они произвели комплектацию пакетов для одиноких пенсионеров и в течение выходных доставят эти пакеты нуждающимся пожилым людям на дом. Те люди, которые не получат пакеты помощи на выходных, получат их позже.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, в число приоритетов Пыхья-Таллиннской управы, помимо благоустройства и помощи малообеспеченным семьям с детьми, входит и забота о пожилых людях.

”Очень важно, чтобы мы не забывали о людях, которые нуждаются в помощи и после окончания праздников. Эстонские пенсии маленькие, а особенно сложно приходится пожилым людям, проживающим в одиночку. Поэтому мы помним именно про пожилых людей, проживающих в одиночестве. Это начинание прошло очень удачно в прошлом году, поэтому мы решили его повторить”, — сказал Кальюлайд.

Пакеты укомплектованы, принимая во внимание, прежде всего, практическую ценность. Например, там имеется стиральный порошок, средство для мытья посуды, а также другие предметы необходимые в домашнем хозяйстве.