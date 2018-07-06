Один ремонт мешает другому: работы на улице Гонсиори препятствуют строительству Рейди теэ

Согласно договору, ремонтные работы на строительной трассе Рейди теэ должны начинаться 23 июня, но прежде чем добраться до более масштабных работ, начинают работы по сносу, потому что строительству препятствуют незаконченные ремонтные работы в центре города.

Руководитель Таллиннского департамента коммунального хозяйства Айн Валдманн прокомментировал, что точная очередность работ, с которых начнут на Рейди теэ, устанавливается, потому что стороны пытаются найти компромисс между быстрым темпом строительства и обеспечением плавного городского движения.

Перекресток между улицами Ахтри и Йыэ и часть остающейся Рейди теэ трассы у перекрестка "Русалки" должны оставаться открытыми для движения до тех пор, пока продолжаются ремонтные работы на улице Гонсиори, чтобы транспортная нагрузка не закупорила центр города. Поэтому на трассе начинают работы по сносу и ломают некоторые строения на улице Лоотси, которые мешают строительству дороги.