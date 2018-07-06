06.07.2018, 18:30

Один ремонт мешает другому: работы на улице Гонсиори препятствуют строительству Рейди теэ

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rus.delfi.ee
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Reidi tee asukoht mai 2017
Reidi tee asukoht mai 2017Foto: Andres Putting

Согласно договору, ремонтные работы на строительной трассе Рейди теэ должны начинаться 23 июня, но прежде чем добраться до более масштабных работ, начинают работы по сносу, потому что строительству препятствуют незаконченные ремонтные работы в центре города.

Руководитель Таллиннского департамента коммунального хозяйства Айн Валдманн прокомментировал, что точная очередность работ, с которых начнут на Рейди теэ, устанавливается, потому что стороны пытаются найти компромисс между быстрым темпом строительства и обеспечением плавного городского движения.

Перекресток между улицами Ахтри и Йыэ и часть остающейся Рейди теэ трассы у перекрестка "Русалки" должны оставаться открытыми для движения до тех пор, пока продолжаются ремонтные работы на улице Гонсиори, чтобы транспортная нагрузка не закупорила центр города. Поэтому на трассе начинают работы по сносу и ломают некоторые строения на улице Лоотси, которые мешают строительству дороги.

При строительстве Рейди теэ также следует помнить о всеобщем певческом празднике в июле 2019 года. К моменту певческого праздника перекресток у "Русалки" должен быть готов, но сейчас, по словам Валдманна, кажется более реалистичным, что перекресток будет готов в объеме, который позволит участникам шествия певческого праздника пересечь перекресток беспрепятственно.

В общей сложности строительство Рейди теэ продлится 550 дней, в ходе которых будут построены современные транспортные решения для выезжающих из порта автомобилей, приморский променад, зона отдыха и тартановые дорожки для бегунов. Также в связи с Рейди теэ будет создана насосная для осадков, которая должна помочь лучше справляться с проблемами затопления района улицы Туукри.

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Один ремонт мешает другому: работы на улице Гонсиори препятствуют строительству Рейди теэ

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Согласно договору, ремонтные работы на строительной трассе Рейди теэ должны начинаться 23 июня, но прежде чем добраться до более масштабных работ, начинают работы по сносу, потому что строительству препятствуют незаконченные ремонтные работы в центре города.
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