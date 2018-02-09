Один нотариус ”завернул”, другой пропустил. Как молодая женщина с психическими отклонениями лишилась дома

В доме суда на улице Лийвалайа в Таллинне уже более года идет процесс по делу о группировке, обвиняемой в вымогательстве, мошенничестве и рабовладении. Пару недель назад в ходе разбирательств всплыл и вопрос об ответственности нотариусов, поскольку 29-летняя Хелина из Вирумаа лишилась дома, поля и леса площадью в общей сложностью более 22 гектаров, пишет Eesti Ekspress.

В детстве Хелина ударилась головой о деревянный угол дивана, что привело к повреждению мозга. ”Но я до 2007 года даже не знала, что могу получать пенсию по инвалидности”, — сказала женщина следователю. С повседневными делами она справляется самостоятельно, алкоголь не употребляет, растит пятилетнего ребенка. Хутор ухожен, в доме всегда есть еда. ”Принимая во внимание ее психический недостаток, на нее очень легко оказывать давление и использовать это в своих целях. Она доверчива и простодушна”, — охарактеризовала Хелину соцработник волости.

”Она доверяет людям”, — сказал и ее сожитель, 53-летний Юри. В связи с его пристрастием к алкоголю его тоже оказалось нетрудно заманить в ловушку.

В январе 2014 году умер отец Хелины, оставив ей хутор, а вскоре заявилась ее сестра и сказала, что отец перед смертью набрал кредитов и Хелина может всего лишиться. Несмотря на то, что волостные чиновники заверили женщину, что такое невозможно, червь сомнения в ее душе все же поселился. Кроме того, Хелина и Юри хотели сделать ремонт и продать для этих растущие на их земле ели. Самое подходящее время для мошенников.



Весной Юри находился в запое, а в деревне появился некто Андрес на черной Audi и через знакомых втерся к нему в доверие. А затем и к Хелине. ”Речь шла о всей недвижимости (лес, поле и дом). Андрес сказал, что хочет мне помочь, чтобы сестра не забрала у меня мою недвижимость. Он предложил переписать все на его имя, а через несколько месяцев он перепишет все обратно на меня. Речь не шла о продаже или покупке”, — рассказывает женщина.

Утром 6 июня Андрес на своей черной Audi стоял возле хутора. Он велел Хелине сказать у нотариуса, что она продала ему недвижимость за 15 000 евро. Если нотариус спросит, зачем она это делает, то она должна ответить, что дом старый и на ремонт сил нет. А если поинтересуется, где она будет жить после продажи, то надо ответить, что у сожителя.

К несчастью Андреса, нотариус Трийн Силд заподозрила неладное и отсрочила сделку (для окончательного отказа не было оснований).

Андреса это не остановило и уже три дня спустя компания оказалась у нотариуса Сирье Орман. Поскольку на этот раз стороны провели более тщательную подготовку, то сделка была заключена.

”Если человека хорошо обработали и вдолбили сценарий, то ничего не поделаешь”, — подтверждает и Силд. Она говорит, что нотариус не имеет права отказаться лишь по той причине, что ему не нравится сделка или участник сделки.

Сама Орман сказала изданию, что подробно объяснила Хелине суть сделки и женщина все поняла: ”Она также сказала, что получила 20 000 евро наличными. Никаких оснований не подтверждать сделку не было. Танкистов мне, действительно, приходилось отправлять назад, но Хелина знала, что делает”.

После этой поездки в Таллинн Андрес пропал. Он больше не навещал Хелину и Юри и не приносил им подарков.

Неладное заподозрил земельный советник волости, вернувшись в конце июля из отпуска и заметив, что у хутора Хелины новый владелец. Хелина сказала чиновникам, что продала только лес (деревья).

Сама Хелина еще верила, что получит обратно хутор и деньги за срубленные деревья. Но когда она все-таки дозвонилась до Андреса, то тот сообщил, что денег нет. ”Сейчас я поняла, что меня обманули. Я искренне верила Андресу и Юри”, — сказала Хелина следователю в августе.

Выяснилось, что настоящее имя Андреса — Гуннар Кекконен (42) и он семь раз наказывался в уголовном порядке, в том числе реальным сроком.

Хутор Кекконен оформил на свою мать-пенсионерку. В полиции утверждал, что передал Хелине и Юри в общей сложности 30 000 евро.

Защита Кекконена упирала на то, что Хелина очень хорошо понимала разницу между продажей леса и продажей недвижимости. ”Гуннар Кекконен не совершал мошенничества. Целью сделки являлось разделение недвижимости на части и возвращение Хелине ее жилища вместе с землей”, — сообщила присяжный адвокат Кюллике Намм.

Но на совести Кекконена были еще преступления и в марте 2016 года суд отправил его на четыре года за решетку. Хелина решением суда получила обратно свой дом и 1,7 га земли. Остальная земля и лес были перепроданы.