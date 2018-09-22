Один из основателей Свободной партии Антс Миллер вступил в EKRE

"EKRE сейчас единственная партия в Эстонии, которая эффективно отстаивает закрепленное в преамбуле конституции благополучие эстонской идеи в самом широком смысле. Я не могу смотреть, сложа руки, как Эстония под аккомпанемент издевательской тонкой настройки картельных партий постепенно уходит в небытие", — обосновал Миллер свое вступление в EKRE, передает rus.err.ee.

Антс Миллер работает редактором в издательстве Fantaasia и много лет является главным редактором журнала научной фантастики Algernon, в котором он публиковал собственные произведения с 1999 года. Миллер также переводил научную фантастику с английского языка. Он является членом Союза писателей Эстонии и активным членом Кайтселийта.

С 1990 года Миллер состоял в Социал-демократической партии, которую он покинул в 2012 году. Спустя два года писатель стал одним из основателей Свободной партии, но вышел из ее рядов в феврале 2017 года. На парламентских выборах 2015 года Миллер баллотировался по списку свободников в Хааберсти, Пыхья-Таллинне и Кристийне, набрав 227 голосов.