Один из основателей "Шалтай-Болтая" обратился за помощью к Ильвесу

По информации "АК+", один из основателей российской группировки хакеров "Шалтай-Болтай" Александр Глазастиков обратился к бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу с просьбой о помощи в получении политического убежища, но ответа пока не получил, пишет rus.err.ee.

Глазастиков заявил в эфире ЭТВ, что Россия может попытаться выставить активистов проекта ответственными за атаки на серверы Демократической партии США во время недавней избирательной кампании.

Александр Глазастиков, отвечая на вопрос журналиста Антона Алексеева о публикации переписки помощника президента России Владислава Суркова, отметил: ”По поводу того, была ли публикация этой переписки Суркова связана с этими арестами и задержаниями. Возможно, была. Потому что сотрудникам ФСБ надо было создать картинку, что вот они такие расторопные и сразу же кого-то задержали".

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"Раз уж речь зашла о переписке Суркова, из которой стало ясно, что Россия ведет работу по дестабилизации ситуации на Украине. Не попадалось ли вам нечто подобное в отношении Эстонии"? — поинтересовался Алексеев.

"Я думаю, что такая деятельность, безусловно, ведется. Просто не очень понятно, с каким размахом, и кто ею занимается. Но за время работы проекта таких данных прямых мною получено не было", — ответил Глазастиков.

Напомним, как развивались события. Последний оставшийся на свободе член группы ”Шалтай-Болтай” назвал журналисту ”Фонтанки” свое имя, решив отказаться от анонимности.

Его зовут Александр Глазастиков, это программист из Петербурга. Сейчас он находится в Эстонии.

Как сообщил 8 февраля корреспонденту ”Фонтанки” Глазастиков, он принял это решение, так как, во-первых, уверен, что его имя уже известно российским правоохранительным органам, а во-вторых, он собирается в ближайшие дни обратиться к эстонским властям с запросом о предоставлении политического убежища.

Напомним, хакеры группы ”Анонимный интернационал”, известные также как "Шалтай-Болтай", публиковали украденную переписку высокопоставленных российских чиновников в 2014 — 2016 годах. Несмотря на то, что ими были затронуты весьма влиятельные личности из политики, бизнеса и чиновного мира, долгое время они оставались безнаказанными.

По данным ”Фонтанки”, "Шалтай-Болтай" "перегнул палку", когда в августе 2015 года опубликовал открытое письмо на имя начальника департамента военной контрразведки генерал-полковника Безверхнего. Критика Министерства обороны в избыточно ироничной форме, как говорят, расстроила и рассердила министра Сергея Шойгу, который дал команду разобраться с анонимами из Сети.

Трое предполагаемых участников ”Анонимного интернационала” были арестованы в ноябре 2016 года, однако об этом стало известно только в январе 2017 года.