18.10.2018, 10:56

"Очевидец": в Эстонии официальное разрешение на оружие может получить даже наркоман или шизофреник

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rus.delfi.ee
EST 18
Relvaomanikud
RelvaomanikudFoto: Vallo Kruuser

Выясняется, что в Эстонии может получить официальное разрешение на оружие даже наркоман или шизофреник.

В последнее время мы все чаще слышим, как официально зарегистрированное оружие в руках агрессивного ли пьяного владельца сеет тревогу и страдания, как случилось в произошедшей летом в центре Таллинна стрельбе, передает ERR Uudised со ссылкой на передачу "Pealtnägija" ("Очевидец").

Самое пугающее открытие в том, что даже если бы психиатры хотели тщательно проверить ходатайствующего об оружии, то, как правило, не могут, потому что информация не движется. По словам работающего в Лаагри семейного врача Элле-Малль Кеэваллик, среди докторов, по сути, является секретом Полишинеля то, что требуемый по закону психиатрический контроль для получения разрешения на оружие, мягко говоря, поверхностный.

Один мужчина, которому нужно было продлить разрешение на оружие, идя на контроль в клинику Висмари, положил в карман диктофон. Отсюда выяснилось, что психиатр спросил у него только, все ли в порядке, и беседа длилась от силы пять минут.

В то же время руководитель и инструктор тира в Тонди Тынис Орумаа считает, что это стойко сохраняющийся в народе миф и контроль на самом деле со временем стал эффективнее. "У меня был, скорее, другой опыт, что я вошел и все-таки минимум 15 минут со мной беседовали и старались узнать, сколько у тебя оружия и почему тебе все же нужно это разрешение на оружие".

В прошлом году было зарегистрировано 11 связанных с оружием инцидентов, в этом году за девять месяцев — уже 14.

Tallinn Hockey weekend
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