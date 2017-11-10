Очевидец бесчинства у Subway: там было много взрослых мужчин, но никто не вмешался

В среду вечером возле автобусной остановки Estonia в центре Таллинна буянила компания молодых людей, в результате чего травму получила работница находящегося рядом Subway.

Двое свидетелей происходящего попытались вмешаться, но было поздно. ”В тот вечер мы с другом шли из Solaris в бильярдную у торгового центра Viru. На светофоре загорелся красный свет и мы увидели, как один молодой человек и девушка пытаются проникнуть в Subway, но находящиеся в Subway пять молодых девушек и продавщица в ужасе удерживают двери”, — рассказывает молодой человек.

”Мы с другом решили подойти и посмотреть, что происходит, но в тот момент, когда мы стали подходить к Subway, компания молодых людей стала уходить. Мы подождали около 30 секунд, чтобы попасть в Subway и спросить, что случилось и нужна ли помощь. К сожалению, эти 30 секунд оказались определяющими, поскольку компания успела скрыться”.

Когда молодые люди услышали о травме продавщицы, то попытались отыскать буянившую компанию, но безрезультатно. ”В тот момент, когда мы стали уходить, на место прибыл патруль G4S, у которого, казалось, было очень много времени, так как к Subway они шли крайне неспешно”, - утверждает очевидец.

”Нас удивило, что в это время в центре города — час пик (около 18:00). Там стояли десятки совершеннолетних мужчин и никто даже не удосужился поинтересоваться, что происходит. Этот вечер стал для нас хорошим доказательством того, что мужики только и могут бравировать в барах, а когда в городе девушке реально нужна помощь, то прячут голову в песок”, — сокрушается парень.

"Около 17:50 поступило сообщение, что на Эстониа пуйестеэ молодые люди разбили стекло витрины киоска и затем двинулись в парк Таммсааре. Полицейские стали искать молодых людей в районе, но не поймали их. По факту случившегося начали производство о проступке", — сказал Delfi Куйк.

В полицию не поступала информация, чтобы при инциденте кто-нибудь пострадал. Поэтому полиция просит всех, кто видел, как разбили стекло, обратиться в отделение Кесклинна или позвонить по номеру 112.