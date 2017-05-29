Очевидцы московского урагана — Delfi: дорожные знаки и деревья повалило, помойка ”ожила” и поехала

В Москве штормовой ветер принес сильные разрушения. Москвичи рассказали Delfi, что ветер валил деревья и срывал металлические конструкции — дорожные ограждения и знаки.

Москвичка Татьяна Хаманова рассказала Delfi, что во время стихии находилась на работе. "Я была в офисе и наблюдала за шатающимися деревьями. Вышла на улицу — несколько деревьев валяется на дорогах, вырваны дорожные знаки из асфальта", — описала Татьяна последствия урагана. По ее словам, на дороге в больших количествах валялись дорожные знаки. "Стоят трамваи — сорваны линии", — сообщила Татьяна по телефону, проходя по Тульской улице.

Московский журналист Илья Громов во время шторма тоже находился в рабочем помещении, на улице Земляной Вал. По его словам, около 20:00 в этом районе уже было тихо. "До этого был сильный ливень, но без особо сильного ветра. Приятель говорит, что на Тверской улице с корнем вырваны светофоры", — рассказал журналист.

"А что рассказать? — спрашивает москвичка Александра Никольская. — Дуло очень сильно, ливень стеной, но не во всех районах. Это из личного опыта. Подруга рассказала, что в Москва-Сити посрывало железные конструкции".

Уроженец Нарва-Йыэсуу Илья Вершинин, который сейчас учится в Москве, рассказал Delfi, что в тот момент, когда налетел ураган, он находился около здания Литературного института (Тверской бульвар, 25).

"Он был волнообразным, — вспоминает начало шторма Вершинин. — То есть, меня, стоявшего рядом, волна не задела и слегка засыпал в глаза песок, а буквально в пяти метрах от меня вырывало деревья".

”Особенно впечатлило, что помойка на колесиках взяла и поехала, метров 700. Как будто ожила. Во двор нашего института, где нет никакой воды, занесло ураганом утку. У нее были поломанные крылья, и она взлетала и тут же падала”, — вспоминает Вершинин и отмечает, что ливень начался не одновременно с ураганом, а минут через пять после того, как поднялся ветер.

По словам Ильи, ветер бушевал примерно полторы-две минуты. ”Люди даже не успели выразить никакой паники. Смотрели на это осоловевшими глазами. Жесть, конечно”, — заключил Вершинин.

Как пишут российские СМИ, в результате урагана в Москве погибли 11 человек.