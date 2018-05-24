"Очередные сказки" или реальность? На Тоомпеа поговаривают о большой осенней смене правительства

Вчера сама Каллас сказала, что рейтинги премьер-министра показывают, что народ пока не устал от нынешнего правительства. ”Иллюзии пока не разрушены. Поэтому было бы правильным предоставить людям возможность дать оценку этому правительству на выборах. Слишком частые смены правительства не идут на пользу государству в целом, поскольку пробуждают чувство неуверенности”, — отметила она.

Тем не менее, политика не всегда рациональна и отдельные личности все же пытаются ”плести” различные коалиции. Еще до избрания Каллас главой реформистов такую попытку предпринял Ханно Певркур, но потерпел фиаско. Разговоры о смене правительства активизировались и после вызвавшего негодование общественности высказывания министра юстиции Урмаса Рейнсалу о семейном насилии.

”У меня такое чувство, что Партия реформ и IRL уже договорились между собой. Он рассчитывают на Свободную партию, которой уже нечего терять, и тех, кто не входит ни в какую фракцию. Также идет торг в отношении некоторых центристов, и тогда они без нас получили бы 51-52 голоса”, — рассуждает Хельме.

”Я ни с кем никаких переговоров не вел, не встречался. Не было обсуждений и внутри партии. Никто другой также не обсуждал вопрос IRL. Это очередные сказки. В этом нет даже теоретического смысла. Нынешняя коалиция показала дееспособность и умение договариваться по сложным темам. Не вижу причин для того, чтобы делать перестановки осенью, когда до выборов останутся считанные месяцы”, — прокомментировал Сеэдер.