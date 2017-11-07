Очередной скандал в эстонском мире гламура: владелицу модельной школы обвиняют в подтасовках и мошенничестве

Вчера в передаче ”Kuuurija” некоторые воспитанники основательницы агентства Star Kids Agency и фирмы Magic Monday 30-летней Ирени Эрби ( ранее — Ирина Горлова) обвинили ее в масштабных подтасовках и мошеннических схемах.

По словам обратившихся в передачу девушек, Эрби предлагает принять участие в международных конкурсах красоты, но за большие деньги. Так, Ирени потребовала за участие в конкурсе в Эквадоре 1400 евро, но при общении непосредственно с организатором выяснилось, что в действительности никакой платы за участие нет.



Отмечается, что обычно участницы конкурсов красоты платить не должны. Кроме того, зачастую имевшие дело с Ирени девушки вынуждены были из своего кармана покупать себе наряды для выступлений. Так, одна из них заплатила около 780 евро за белое платье, созданное самой Ирени.

Также девушки обвиняют Эрби в том, что она обзывает своих воспитанников свиньями и овцами, а иногда отбирает полученные на выступлениях титулы. ”Мне присвоили приз зрительских симпатий Dr. Nona, но она сказала, что он мне не подходит и отобрала его”, — посетовала одна из них.



Кроме того, невероятным образом Эрби удавалось отправлять эстонских девочек представлять другие страны. Так, одна известная эстонка выступала на конкурсе от Финляндии, и в случае ее победы разразился бы международный скандал, так как к Финляндии она не имеет никакого отношения.

По словам одной из девочек, Эрби даже применяла в отношении нее силу.