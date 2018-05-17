17.05.2018, 14:01

Очередная проблема с безопасностью: PPA приостанавливает сертификаты 12 500 ID-карт

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rus.delfi.ee
EST 25
ID-kaardi sertifikaatide uuendamine
Foto: Anni Õnneleid

Департамент полиции и погранохраны (PPA) начиная с 1 июня признает недействительными сертификаты 12 500 ID-карт, не отвечающих требованиям безопасности.

ID-карту с недействительными сертификатами больше нельзя будет использовать электронным образом, поэтому для аутентификации в э-услугах и проставления дигитальной подписи следует подать ходатайство о получении новой карты или использовать mobiil-ID. В гарантийном порядке государство обменяет все ID-карты, не отвечающие требованиям безопасности, срок действия которых больше трех месяцев, начиная со дня подачи ходатайства о новом документе.

Сами карты действуют до конца указанного на них срока и в случае, если сертификаты карты признаются недействительными. ID-карта и карта вида на жительство действует в качестве удостоверяющего личность документа и рейсового документа, карты клиента и для дигирецепта.

Если человек, карта которого затронута риском, никогда не использует карту электронно (не заходит в э-услуги при помощи ПИН-кодов ID-карты и не проставляет дигитальную подпись), то этой картой можно безопасно пользоваться до конца срока действия.

Карту, подвергнутую риску, следует обменять, если у пользователя нет других средств аутентификации, например, mobiil-ID, и человек желает пользоваться э-услугами.

"Всем пользователям тех ID-карт, которые не отвечают требованиям безопасности, мы вышлем оповещение через портал eesti.ee и персонально передадим информацию о том, как обменять ID-карту", — сказала эксперт по документам Департамента полиции и погранохраны Кайа Кирх.

Департамент полиции и погранохраны предъявил производителю ID-карты претензию о нарушении требований безопасности. Производитель отрицает нарушение.

"Для Департамента полиции и погранохраны важно иметь уверенность в том, что приватные ключи пользователей ID-карт не могут находиться нигде еще, кроме как в чипе карты. Если партнер нарушил это требование безопасности, то мы должны признать сертификаты карт недействительными", — сказала Кирх.

ТОП

Требованиям безопасности не отвечают те ID-карты и карты вида на жительство, которые были выданы до октября 2014 года и которые были обновлены при помощи приложения производителя карт в бюро Департамента полиции и погранохраны. Производитель ID-карты не следовал всем требования, генерировал приватные ключи части ID-карт вне чипа. Генерирование ключей вне чипа дает возможность генератору ключей использовать ID-карту, не имея карты физически и не зная PIN-кодов. Для того, чтобы минимизировать этот риск, Департамент полиции и погранохраны признает сертификаты этих карт недействительными.

"Нам неизвестно ни об одном случае злонамеренного использования карты. Все сделки, заключенные при помощи карты, и поставленные при помощи карты дигитальные подписи правомерны и действительны, в том числе и э-голосование", — подтвердил руководитель сферы eID Департамента государственной инфосистемы Маргус Арм.

Обнаружить нарушение требований безопасности помогло сотрудничество с ученым Тартуского университета, а также подготовленный на прошлой неделе экспертами AS Cybernetica анализ. „Обнаруженное нарушение показывает, насколько важно сотрудничать с учеными и экспертами этой сферы, с чьей помощью мы можем сделать дигитальный мир безопаснее", — сказал Арм.

Карты, которые затронул риск:

ID-карты, выданные с 2011 года до 16 октября 2014 года, и карты вида на жительства, выданные с 2011 года до 17 декабря 2014 года, которые были обновлены в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны начиная с июля 2012 года до июля 2017 года.

Всего таких карт было более 74 000, на сегодняшний день действительных карт примерно 12 500.

Проблема не касается карт:

- которые были затронуты риском 2017 года и которые были обновлены в период с октября 2017 года и по апрель 2018 года;

- которые были обновлены дистанционно;

- которые никогда не обновлялись;

- которые выданы после октября 2014 года, в случае карт вида на жительство — карт, выданных 17.12.2014.

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