Очередная проблема с безопасностью: PPA приостанавливает сертификаты 12 500 ID-карт

Требованиям безопасности не отвечают те ID-карты и карты вида на жительство, которые были выданы до октября 2014 года и которые были обновлены при помощи приложения производителя карт в бюро Департамента полиции и погранохраны. Производитель ID-карты не следовал всем требования, генерировал приватные ключи части ID-карт вне чипа. Генерирование ключей вне чипа дает возможность генератору ключей использовать ID-карту, не имея карты физически и не зная PIN-кодов. Для того, чтобы минимизировать этот риск, Департамент полиции и погранохраны признает сертификаты этих карт недействительными.

"Нам неизвестно ни об одном случае злонамеренного использования карты. Все сделки, заключенные при помощи карты, и поставленные при помощи карты дигитальные подписи правомерны и действительны, в том числе и э-голосование", — подтвердил руководитель сферы eID Департамента государственной инфосистемы Маргус Арм.

Обнаружить нарушение требований безопасности помогло сотрудничество с ученым Тартуского университета, а также подготовленный на прошлой неделе экспертами AS Cybernetica анализ. „Обнаруженное нарушение показывает, насколько важно сотрудничать с учеными и экспертами этой сферы, с чьей помощью мы можем сделать дигитальный мир безопаснее", — сказал Арм.

Карты, которые затронул риск:

ID-карты, выданные с 2011 года до 16 октября 2014 года, и карты вида на жительства, выданные с 2011 года до 17 декабря 2014 года, которые были обновлены в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны начиная с июля 2012 года до июля 2017 года.

Всего таких карт было более 74 000, на сегодняшний день действительных карт примерно 12 500.

Проблема не касается карт:

- которые были затронуты риском 2017 года и которые были обновлены в период с октября 2017 года и по апрель 2018 года;

- которые были обновлены дистанционно;

- которые никогда не обновлялись;

- которые выданы после октября 2014 года, в случае карт вида на жительство — карт, выданных 17.12.2014.