Очередная проблема с безопасностью: PPA приостанавливает сертификаты 12 500 ID-карт

Департамент полиции и погранохраны (PPA) начиная с 1 июня признает недействительными сертификаты 12 500 ID-карт, не отвечающих требованиям безопасности.
ID-карту с недействительными сертификатами больше нельзя будет использовать электронным образом, поэтому для аутентификации в э-услугах и проставления дигитальной подписи следует подать ходатайство о получении новой карты или использовать mobiil-ID. В гарантийном порядке государство обменяет все ID-карты, не отвечающие требованиям безопасности, срок действия которых больше трех месяцев, начиная со дня подачи ходатайства о новом документе.
"Всем пользователям тех ID-карт, которые не отвечают требованиям безопасности, мы вышлем оповещение через портал eesti.ee и персонально передадим информацию о том, как обменять ID-карту", — сказала эксперт по документам Департамента полиции и погранохраны Кайа Кирх.
Департамент полиции и погранохраны предъявил производителю ID-карты претензию о нарушении требований безопасности. Производитель отрицает нарушение.
"Для Департамента полиции и погранохраны важно иметь уверенность в том, что приватные ключи пользователей ID-карт не могут находиться нигде еще, кроме как в чипе карты. Если партнер нарушил это требование безопасности, то мы должны признать сертификаты карт недействительными", — сказала Кирх.