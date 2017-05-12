Очередная поправка к закону: до получения нового решения о недостатке здоровья действует старое

Министерство социальных дел спешно вносит уже вторую поправку в закон о реформе трудоспособности.

Eesti Päevaleht в последние недели освещал трудные ситуации, когда люди с недостатком здоровья из-за новой оценки остались без денег и услуг. После этого Министерство социальных дел было вынуждено уже во второй раз изменить закон. Если в конце апреля министерство решило изменить закон о выплате пособия по трудоспособности, то теперь решили изменить и закон об определении недостатка здоровья, пишет Eesti Päevaleht.

"Чтобы обеспечить человеку с недостатком здоровья социальное пособие и право на услуги, подготовлена поправка к закону: если для определения недостатка здоровья используют экспертное мнение и решение об оценке трудоспособности врача-эксперта Кассы по безработице, но Департамент социального страхования не успевает вынести новое решение об определении недостатка здоровья до окончания срока действующего решения, Департамент социального страхования продлевает срок действующего решения до вынесения нового решения, — пояснила руководитель отдела трудовой занятости Сийри Отсманн. — Также продолжают выплату социального пособия в прежнем размере до вынесения нового решения".

Какова была причина такого шага? Как писала Eesti Päevaleht, людей приглашают заново оценивать свой недостаток здоровья — и в том случае, если он у них был всю жизнь. Но определение недостатка здоровья задерживается. Когда старое решение о недостатке здоровья становится недействительным, человек остается без вспомогательных услуг, таких как личный помощник, транспортная услуга, сурдопереводчик, и, разумеется, без пособия по недостатку здоровья.

В то же время, это изменение не коснется всех людей с недостатком здоровья, потому что часть из них, в первую очередь дети и пенсионеры по старости, ходатайствуют о решении по недостатку здоровья напрямую в Департаменте социального страхования, а не через Кассу по безработице. Если определение их недостатка здоровья задерживается, то они все-таки на время остаются, так сказать, без недостатка здоровья. Департамент социального страхования ответил на запрос Eesti Päevaleht, что решения о недостатке здоровья нескольких десятков людей задержались аж на несколько месяцев, но теперь эти проблемы решены.

Поскольку подготовка закона займет время, по распоряжению министра социальной защиты Кайи Ива изменение в порядке исключения сделают до вступления закона в силу. Департамент социального страхования подготовит новую систему, и она должна начать действовать в ближайшее время.

Решение нужно было давно

"По нашему мнению, это решение нужно было принять уже давно, до того как была запущена реформа трудоспособности", — считает руководитель Союза людей с недостатком зрения Сюльви Сарапуу. Исходить нужно было из принципа, что ни у кого не забирают действующее пособие, пока новое решение неясно. На это внимание авторов реформы обращали и во время реформы.

По словам Сарапуу, все проблемы, которые теперь обнаруживают в министерстве, должны были проявиться еще в 2015 году, когда проводили пробное исследование — если бы его проводили как следует. Но пробное исследование проводили в течение всего нескольких месяцев и всего для двух-трех сотен человек. "От такого пилотного проекта невозможно получить результаты. Во время пилота, когда мы спросили на одном семинаре, сколько людей с недостатком зрения участвовало в пилоте, ответ был два-три". По словам Сарапуу, в Северных странах пробные исследования проводят год или два в паре уездов. "А в Эстонии это испытывают сразу на 140 000 жителей страны с недостатком здоровья", — пожалела она.

"Люди, которые с детства имеют недостаток здоровья и учились только в спецшколе и которые к настоящему моменту уже среднего возраста или старше, должны подчиняться издевательству государства, доказывая, что глазные протезы еще не начали видеть и руки-ноги не начали расти вместо протезов или работать как человеческие части тела. Вместо этого можно было бы очень серьезно предложить посильную работу, доступную среду и эффективные услуги по всей Эстонии", — был месседж Сарапуу, который она и другие представители организаций людей с недостатками здоровья передавали правительству и во время реформы.