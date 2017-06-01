Очередь на социальную реабилитацию может дополнительно сократиться

Министерство социальных дел направило на согласование проект постановления министра, в результате которого будет проведена реорганизация услуги социальной реабилитации и средства на транспорт и размещение будут направлены на оказание услуги в большем объеме. Изменения позволят сократить очереди на социальную реабилитацию и для взрослых уже в этом году, сообщает Министерство социальных дел.

”Наша цель — обеспечить услугу реабилитации всем тем, кто в ней нуждается. Поскольку таких людей много, пришлось найти средства в дополнение к госбюджету и в самой системе. За счет сокращения компенсации расходов на транспорт и размещение мы сможем также сократить очередь на услугу реабилитации для совершеннолетних, — сказала советник отдела попечительства Маарья Крайс-Леоск. — Система должна меняться таким образом, чтобы услугу больше получали вблизи дома и по необходимости”.

Изменениями постановления планируется:

- Сократить предельную ставку расхода на транспорт с прежних 0,2 евро до 0,1 евро на километр, что равняется ставке услуги реабилитации Кассы по безработице.

- Изменить максимальную стоимость размещения сопровождающего лица для ребенка в возрасте до 16 лет таким образом, чтобы она составила 76% от максимальной стоимости размещения ребенка.

По словам руководителя сферы реабилитации Департамента социального обеспечения Кристель Ояла, сэкономленные в результате изменений ресурсы помогут сократить очереди. ”В дальнейшем можно будет скорректировать цены на услуги, чтобы уровнять их с ценами Кассы по безработице и Больничной кассы. Соответствующие процессы сейчас идут в сотрудничестве с предприятиями, предлагающими услугу”, — сказала Ояла.

Все изменения вступят в силу с 1 августа 2017, прогнозируемая экономия средств в этом году составит 57 979 евро и в 2018 году — 139 148 евро.

Также министерство сегодня направило социальной комиссии Рийгикогу предложение об изменениях Закона о социальных пособиях для людей с недостатком здоровья. Поскольку не все дети, ходатайствующие об определении недуга, нуждаются или хотят ходатайствовать об услуге реабилитации (например, в случае диабета, внутренних болезней, астмы), в дальнейшем план реабилитации для ребенка надо будет составлять лишь в том случае, если это нужно для определения степени недуга.

”Хотя нам удалось ликвидировать очередь на реабилитацию для детей уже сейчас, теперь мы ищем дополнительные средства для оказания услуги, чтобы и в конце года дети могли бы получать помощь без ожидания в очереди”, — сказала Маарья Крайс-Леоск.

В прошлом году реабилитационный план был составлен для 2008 детей в возрасте до 16 лет, которые ходатайствовали об определении недуга. 36% из них в дальнейшем не воспользовались услугами реабилитации. В будущем за счет этого можно будет сэкономить 159 000 евро в год. После вступления изменений в силу решение о недуге можно будет сделать в течение 30 дней, прежде этот период составлял в среднем 80 дней.