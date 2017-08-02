Очередь на лечение от злоупотребления алкоголем растянулась в Таллинне на месяц

Лечение нарушений из-за злоупотребления алкоголем в Эстонии в среднем может быть доступно уже через пару дней после обращения, но в столице записывающиеся на него сегодня начнут лечиться только в конце августа, рассказывает газета Eesti Päevaleht.

С сентября прошлого года в пяти эстонских больницах стали предлагать лечение от расстройств, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя. Организованная эстонским Институтом здоровья и финансово поддержанная Европейским социальным фондом программа ”За трезвую и здоровую Эстонию” сделала доступной помощь специалиста по связанным с алкоголем проблемам в Южно-эстонской больнице, Северо-эстонской больнице, Пярнуской больнице, Клинике Тартуского университета и больнице Вильянди.

Цель программы — раннее выявление последствий злоупотребления алкоголем и их лечение.

Из недавно появившегося рапорта Больничной кассы стало понятно, что есть проблемы с доступностью соответствующего лечения, и поступившая в редакцию информация сподвигла Eesti Päevaleht выяснить, насколько серьезна эта проблема.

В результате изучения вопроса стало понятно, что наилучшие условия есть у имеющих проблемы с алкоголем пациентов за пределами столицы.

Согласно условиям программы, обращающийся должен попасть на первый примем в течении трех дней. Эксперимент Eesti Päevaleht подтвердил, что так быстро в Таллинне получить услугу не удастся.

Позвонив в больницу Вильянди и Южно-эстонскую больницу, удалось записаться на следующий день, в Клинике Тартуского университета готовы были принять через три дня, а Пярнуской больнице — на следующей неделе.

Значительно дольше приема придется ждать в таллиннской Северо-эстонской больнице — раньше 28 августа время приема там не смогли предложить.

Специалист Института развития здоровья Яне Алоп объясняет очереди в Северо-эстонской больнице периодом отпусков.

”В период отпусков из-за нехватки медицинских специалистов по решению проблем с алкоголем эту услугу трудно сделать доступной”, — сказала она.

По словам Алоп, при планировании услуги исходили из того, что предпосылкой для лечения должна быть личная мотивация обращающегося, а когда человека направляют на лечение, например, этим занимается Криминальный надзор, у этого человека мотивация отсутствует, и добиться результата в такой ситуации сложно. Не желающий лечения пациент может не получить пользу от услуги.

”В Таллинне и Тарту количество желающих получить лечение от последствий злоупотребления алкоголем резко возросло, так как людей на него направляют. В других регионах Эстонии живет меньше людей, и, соответственно, меньше число обращающихся за соответствующим лечением, и благодаря этому предоставляющие услугу медики могут обеспечить ее доступность”, — отмечает Алоп.

”Обращающийся за услугой должен уточнить, что он хочет получить ее именно в рамках программы ”За трезвую и здоровую Эстонию”, — подчеркивает пресс-секретарь Института развития здоровья Марис Якобсон.

По ее словам, цель первичного приема в том, чтобы оценить, в какой именно помощи пациент нуждается, чтобы предложить ему лечение, Если пациент желает лечиться, то договаривается о времени, когда лечебная команда (медсестра, специализирующаяся на душевных расстройствах, психиатр, психолог, социальный работник) смогут основательно оценить его состояние здоровья и составить детальный план лечения.