28.05.2018, 19:54

Очень опасно: грубый водитель настойчиво теснил автобусом к обочине ехавшего на велосипеде Юргена Лиги

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rus.delfi.ee
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Reformierakond
ReformierakondFoto: Jaanus Lensment

Политик Юрген Лиги рассказал в соцсети о своих переживаниях в связи с опасной ситуацией, в которой он оказался не в первый раз.

Юрген Лтги сообщил, что ехал по городу на велосипеде.

”На Палдиски маантеэ мимо меня проезжал автобус, явно специально прижимаясь ко мне. Представьте себе, насколько опасно оказаться в тесной близости к автобусу, когда он едет на полной скорости”, — написал Лиги.

По словам политика, после остановки автобус догнал его и ситуация повторилась: он проследовал мимо, едва не задев. Когда автобус остановился на следующей остановке, Лиги подал рукой водителю знак, указав на то, что он действует опасно и некрасиво. Тогда водитель автобуса просигналил, перегородил автобусом трассу, заставив Лиги съехать с дороги.

Юрген Лиги написал в Таллиннское автобусное объединение жалобу по этому поводу. Там выразили сожаление по поводу переживаний политика, рассказали о проблемах с движением в связи со строительством виадука Хааберсти и сообщили, что тот автобус, на который он жаловался, на самом деле находился в тот момент в Мяннику, а ему доставил беспокойство, вероятно, какой-то другой автобус.

Лиги утверждает, что как серьезный любитель велоспорта ехал максимально близко к обочине. По его словам, подобные случаи бывали и раньше, а главная угроза в том, что велосипед может наткнуться на какое-то препятствие и сбиться с курса, что при не соблюдении дистанции другими участниками движения чревато столкновением с очень тяжелыми последствиями.

”Нужно помнить о том, что велосипедист не может так легко затормозить, как водитель автомобиля, особенно, если при этом он показывает рукой направление движения, — написал Лиги. — Ему в любом случае сложнее, чем сидящему в металлическом ящике в удобном кресле водителю автомобиля. Если велосипедиста прижимают к обочине, и он заденет бордюр, то он либо упадет на него, либо под колеса автомобиля — третьего варианта нет”.

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