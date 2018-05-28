Очень опасно: грубый водитель настойчиво теснил автобусом к обочине ехавшего на велосипеде Юргена Лиги

Юрген Лиги написал в Таллиннское автобусное объединение жалобу по этому поводу. Там выразили сожаление по поводу переживаний политика, рассказали о проблемах с движением в связи со строительством виадука Хааберсти и сообщили, что тот автобус, на который он жаловался, на самом деле находился в тот момент в Мяннику, а ему доставил беспокойство, вероятно, какой-то другой автобус.

Лиги утверждает, что как серьезный любитель велоспорта ехал максимально близко к обочине. По его словам, подобные случаи бывали и раньше, а главная угроза в том, что велосипед может наткнуться на какое-то препятствие и сбиться с курса, что при не соблюдении дистанции другими участниками движения чревато столкновением с очень тяжелыми последствиями.

”Нужно помнить о том, что велосипедист не может так легко затормозить, как водитель автомобиля, особенно, если при этом он показывает рукой направление движения, — написал Лиги. — Ему в любом случае сложнее, чем сидящему в металлическом ящике в удобном кресле водителю автомобиля. Если велосипедиста прижимают к обочине, и он заденет бордюр, то он либо упадет на него, либо под колеса автомобиля — третьего варианта нет”.