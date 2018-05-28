Очень опасно: грубый водитель настойчиво теснил автобусом к обочине ехавшего на велосипеде Юргена Лиги

Политик Юрген Лиги рассказал в соцсети о своих переживаниях в связи с опасной ситуацией, в которой он оказался не в первый раз.
Юрген Лтги сообщил, что ехал по городу на велосипеде.
”На Палдиски маантеэ мимо меня проезжал автобус, явно специально прижимаясь ко мне. Представьте себе, насколько опасно оказаться в тесной близости к автобусу, когда он едет на полной скорости”, — написал Лиги.
По словам политика, после остановки автобус догнал его и ситуация повторилась: он проследовал мимо, едва не задев. Когда автобус остановился на следующей остановке, Лиги подал рукой водителю знак, указав на то, что он действует опасно и некрасиво. Тогда водитель автобуса просигналил, перегородил автобусом трассу, заставив Лиги съехать с дороги.