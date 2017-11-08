Оценку за госэкзамен по математике занизили на 13 баллов. Министерство обещает извлечь урок из ошибки

SA Innove и Инспекция по защите данных обещают в дальнейшем выдавать экзаменующимся копии их экзаменационных работ, пишет Eesti Päevaleht.
Вчера Eesti Päevaleht писала, что Innove, оценивая госэкзамен по математике Марио Пиццоланте, который родом из Уругвая и живет в Эстонии с 1993 года, ошиблось на 13 баллов и после поданной экзаменующимся жалобы повысило результат с 71 до 84 баллов. По словам экспертов Innove, ход решения Пиццоланте сначала не посчитали верным, потому что он не соответствовал приведенному в руководстве по оцениванию. Одновременно говорили о своеобразной "эстонской" математике.
Кроме того, при ознакомлении с экзаменационной работой в Innove Пиццоланте не разрешили сделать копию его работы. Пиццоланте попросил объяснений в Инспекции по защите данных (AKI), по оценке которой Innove нарушает Закон о защите личных данных, поскольку экзаменационная работа является интеллектуальной собственностью человека, которую следует выдавать ему в желаемом виде.
ТОП
Мы показали экзаменационную работу Пиццоланте лектору по дидактике математики Таллиннского университета Юри Курвитсу, чтобы выяснить, действительно ли ход решения Пиццоланте был таким необычным. Курвитс заверил, что не видит в признанном неверным ходе решения ничего особенного. "Это было правильно решено и корректно. Не понимаю, почему за эту часть решения дали только один балл", — сказал он. По словам Курвитса, Пиццоланте не использовал никаких особенных символов, отличался, пожалуй, только знак суммы, но и он уже используется в части средних школ.
Курвитс проверял экзаменационные работы по математике и заверил, что, насколько ему известно, работы не оценивают, исходя только из одного конкретного хода решения. "В случае каждого альтернативного решения должно сразу появляться новое правило оценивания, и их постоянно создают", — отметил Курвитс.
"Не считаю правильным, что ход решения, который возможно математически доказать и который приносит верный ответ, не получает баллов только потому, что в руководстве нет такого решения, — прокомментировала заместитель председателя парламентской комиссии по культуре Лайне Рандъярв. — Заталкивание в жесткие рамки может подавлять творческие способности и критическое мышление учащихся". По словам Рандъярв, в комиссии по культуре это дело еще не обсуждали.
Возможен разный ход решения
Творческое и критическое мышление все-таки не находится в немилости на образовательном ландшафте Эстонии, заверила руководитель отдела внешнего оценивания Министерства образования и науки Кристин Холло.
"Руководства для оценивания составлены, чтобы учитывать разный ход решения. Нет такого, что верным считают только один ход решения. Данный случай в контексте учебной программы и преимущественно использующейся в школах Эстонии методики был исключительным, который не смогли учесть и при составлении руководства для оценивания. Творческое и критическое мышление важно, и целью экзаменов не является его ограничение", — сказала Холло.
По ее словам, измененные в ходе апелляционного производства результаты экзаменов учтут при подготовке экзаменов следующего года. "Следует проанализировать, из-за чего возникли ошибки в оценивании, нуждается ли в дополнении руководство для оценивания, нужно ли обговорить какие-то темы с экспертами по оцениванию, вырисовывается ли в случае ошибок в оценивании какой-то узор или речь идет о единичных человеческих ошибках. Количество рассматриваемых в ходе апелляционного производства работ недостаточно для того, чтобы только на основании этой статистики делать выводы, эти данные рассматривают как ценный для анализов ввод", — пояснила Холло.
По ее заверению, учтут предложение Инспекции по защите данных, что в случае желания экзаменующегося следует выдавать ему копию его экзаменационной работы, и практику изменят. "SA Innove заверило, что предложения AKI учтут при составлении находящегося в стадии подготовки нового порядка ознакомления с экзаменационными работами".