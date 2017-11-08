Оценку за госэкзамен по математике занизили на 13 баллов. Министерство обещает извлечь урок из ошибки

SA Innove и Инспекция по защите данных обещают в дальнейшем выдавать экзаменующимся копии их экзаменационных работ, пишет Eesti Päevaleht.

Вчера Eesti Päevaleht писала, что Innove, оценивая госэкзамен по математике Марио Пиццоланте, который родом из Уругвая и живет в Эстонии с 1993 года, ошиблось на 13 баллов и после поданной экзаменующимся жалобы повысило результат с 71 до 84 баллов. По словам экспертов Innove, ход решения Пиццоланте сначала не посчитали верным, потому что он не соответствовал приведенному в руководстве по оцениванию. Одновременно говорили о своеобразной "эстонской" математике.

Кроме того, при ознакомлении с экзаменационной работой в Innove Пиццоланте не разрешили сделать копию его работы. Пиццоланте попросил объяснений в Инспекции по защите данных (AKI), по оценке которой Innove нарушает Закон о защите личных данных, поскольку экзаменационная работа является интеллектуальной собственностью человека, которую следует выдавать ему в желаемом виде.

Мы показали экзаменационную работу Пиццоланте лектору по дидактике математики Таллиннского университета Юри Курвитсу, чтобы выяснить, действительно ли ход решения Пиццоланте был таким необычным. Курвитс заверил, что не видит в признанном неверным ходе решения ничего особенного. "Это было правильно решено и корректно. Не понимаю, почему за эту часть решения дали только один балл", — сказал он. По словам Курвитса, Пиццоланте не использовал никаких особенных символов, отличался, пожалуй, только знак суммы, но и он уже используется в части средних школ.

Курвитс проверял экзаменационные работы по математике и заверил, что, насколько ему известно, работы не оценивают, исходя только из одного конкретного хода решения. "В случае каждого альтернативного решения должно сразу появляться новое правило оценивания, и их постоянно создают", — отметил Курвитс.

"Не считаю правильным, что ход решения, который возможно математически доказать и который приносит верный ответ, не получает баллов только потому, что в руководстве нет такого решения, — прокомментировала заместитель председателя парламентской комиссии по культуре Лайне Рандъярв. — Заталкивание в жесткие рамки может подавлять творческие способности и критическое мышление учащихся". По словам Рандъярв, в комиссии по культуре это дело еще не обсуждали.

Возможен разный ход решения

Творческое и критическое мышление все-таки не находится в немилости на образовательном ландшафте Эстонии, заверила руководитель отдела внешнего оценивания Министерства образования и науки Кристин Холло.

"Руководства для оценивания составлены, чтобы учитывать разный ход решения. Нет такого, что верным считают только один ход решения. Данный случай в контексте учебной программы и преимущественно использующейся в школах Эстонии методики был исключительным, который не смогли учесть и при составлении руководства для оценивания. Творческое и критическое мышление важно, и целью экзаменов не является его ограничение", — сказала Холло.

По ее словам, измененные в ходе апелляционного производства результаты экзаменов учтут при подготовке экзаменов следующего года. "Следует проанализировать, из-за чего возникли ошибки в оценивании, нуждается ли в дополнении руководство для оценивания, нужно ли обговорить какие-то темы с экспертами по оцениванию, вырисовывается ли в случае ошибок в оценивании какой-то узор или речь идет о единичных человеческих ошибках. Количество рассматриваемых в ходе апелляционного производства работ недостаточно для того, чтобы только на основании этой статистики делать выводы, эти данные рассматривают как ценный для анализов ввод", — пояснила Холло.

По ее заверению, учтут предложение Инспекции по защите данных, что в случае желания экзаменующегося следует выдавать ему копию его экзаменационной работы, и практику изменят. "SA Innove заверило, что предложения AKI учтут при составлении находящегося в стадии подготовки нового порядка ознакомления с экзаменационными работами".