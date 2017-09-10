ОЦЕНКА: Общая стоимость недвижимости Сависаара в Эстонии — около 400 000 евро

Эдгару Сависаару лично и через его фирму Fixor Holding принадлежит четыре объекта недвижимости в Эстонии, которые вместе стоят примерно 400 000 евро. Самые дорогие из них — дача в Кейла-Йоа и хутор Хундисильма.

Delfi попросил специалиста по недвижимости дать этим объектам свою оценку. Поскольку посещение самих объектов невозможно, данные оценки субъективны.

Каких-либо кредитов в связи с недвижимостью Сависаар не декларировал.

Хундисильма, Ляэне-Вирумаа, волость Вихула

14,1 га, 100% сельскохозяйственная земля. На участке четыре здания и 3 сооружения.

Рыночная стоимость здания могла бы быть 900 евро/м2. Закрытая нетто-площадь здания — 138,3 м2, то есть 138,3 x 900 = 124 470 евро.

Дополнительно:

Баня: 11,6 m2

Хозяйственное строение номер 1: 92,4 м2

Хозяйственное строение номер 2: 121 м2

Колодец, подстанция, погреб

Стоимость земли отдельно, без застройки — 0,23 евро/м2, то есть 32 430 евро, с застройкой — 1,24 евро/м2, то есть 1,24 x 141 000 = 174 840 евро.

Волость Кейла, Меремыйза, Садама теэ, 6

Участок с застройкой общей площадью 2787 м2, 100% жилищная земля, поблизости от моря и реки.

Закрытая нетто-площадь здания — 248 м2, оценочная стоимость могла бы быть 710 евро/м2, то есть 710 x 248 = 176 080 евро.

Гараж в кооперативе М. Хярма, 4 в Таллинне, в Ласнамяэ

Общая площадь — 16,7 м2. Рыночная цена — 5500 евро.

Салусаар на Теплом озере

Сельскохозяйственная земля — 11,2 га, зарегистрированная застройка отсутствует.

Медианная цена сельскохозяйственной земли в волости Микитямяэ — 0,19 евро/м2, то есть 0,19 x 111 200 = 21 128 евро.