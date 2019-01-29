ОБЗОР: Государственные награды ЭР. Как они выглядят и за какие заслуги выдаются?(3)
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд перед Днем независимости Эстонии наградит 112 человек знаками отличия. Как выглядят награды и за что их присуждают?
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд перед Днем независимости Эстонии наградит 112 человек знаками отличия. Как выглядят награды и за что их присуждают?
Орден Государственного герба (Riigivapi teenetemärk) был учрежден в 1936 году в ознаменование 24 февраля 1918 года (провозглашение независимости ЭР). Является высшей государственной наградой. Имеет шесть степеней.
Орден Белой звезды (Valgetähe teenetemärk) был учрежден в 1936 году в память об освободительной борьбе эстонского народа. Орден Белой звезды выдается за заслуги на государственной службе или в местном самоуправлении, а также иностранцам за заслуги перед Эстонским государством. Имеет семь степеней.
Орден Орлиного креста (Kotkaristi teenetemärk) учрежден в 1928 году Кайтселийтом в ознаменование десятой годовщины независимости. Выдается за воинские заслуги и заслуги в области обороны государства. Имеет восемь степеней.
Орден Эстонского Красного Креста (Eesti Punase Risti teenetemärk) учрежден 6 августа 1920 года Эстонским Обществом Красного Креста. Выдается за общественно полезные заслуги в интересах народа Эстонии и за спасение жизни. Имеет шесть степеней.
Орден Креста Земли Марии (Maarjamaa Risti teenetemärk) учрежден в 1995 году в честь независимости Эстонского государства. Выдается иностранцам за особые заслуги перед ЭР. Имеет шесть степеней.
Крест Свободы (Vabadusrist) учрежден в 1919 году для признания заслуг в Освободительной войне. В 1925 году награждение Крестом Свободы было прекращено и может быть возобновлено лишь в случае военного положения при войне, направленной на защиту независимости Эстонии.
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