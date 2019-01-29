ОБЗОР: Государственные награды ЭР. Как они выглядят и за какие заслуги выдаются?

Орден Государственного герба (Riigivapi teenetemärk) был учрежден в 1936 году в ознаменование 24 февраля 1918 года (провозглашение независимости ЭР). Является высшей государственной наградой. Имеет шесть степеней.

Орден Белой звезды (Valgetähe teenetemärk) был учрежден в 1936 году в память об освободительной борьбе эстонского народа. Орден Белой звезды выдается за заслуги на государственной службе или в местном самоуправлении, а также иностранцам за заслуги перед Эстонским государством. Имеет семь степеней.

Орден Орлиного креста (Kotkaristi teenetemärk) учрежден в 1928 году Кайтселийтом в ознаменование десятой годовщины независимости. Выдается за воинские заслуги и заслуги в области обороны государства. Имеет восемь степеней.

Орден Эстонского Красного Креста (Eesti Punase Risti teenetemärk) учрежден 6 августа 1920 года Эстонским Обществом Красного Креста. Выдается за общественно полезные заслуги в интересах народа Эстонии и за спасение жизни. Имеет шесть степеней.

Орден Креста Земли Марии (Maarjamaa Risti teenetemärk) учрежден в 1995 году в честь независимости Эстонского государства. Выдается иностранцам за особые заслуги перед ЭР. Имеет шесть степеней.

Крест Свободы (Vabadusrist) учрежден в 1919 году для признания заслуг в Освободительной войне. В 1925 году награждение Крестом Свободы было прекращено и может быть возобновлено лишь в случае военного положения при войне, направленной на защиту независимости Эстонии.