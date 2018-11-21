21.11.2018, 14:22

ОБЗОР | Что мы знаем о кандидате в главы МВД Катри Райк и что ее связывает с президентом?

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ОБЗОР | Что мы знаем о кандидате в главы МВД Катри Райк и что ее связывает с президентом?
Изображение: коллаж Delfi

Глава СДПЭ Евгений Осиновский предложил ректора Акакдемии МВД Катри Райк в качестве кандидата на пост министра внутренних дел, внезапно освободившегося после неожиданного завяления Андреса Анвельта об уходе из политики. Читателям русского Delfi, особенно жителям Северо-Востока Эстонии, госпожа Райк хорошо известна в качестве долгосрочного ректора Нарвского колледжа ТУ и депутата городского собрания.

Катри Райк по образованию историк. В 1985-м году она окончила тартускую среднюю школу №3 и поступила в Тартуский университет на исторический факультет, выпустившись из негоо в 1991-м году с дипломом преподавателя истории и обществоведения. В 1999-м получила степень магистра истории со специализацией по истории Эстонии. В 2004-м защитила докторскую диссертацию под названием «Расцвет написания хроник в Эстляндии и Лифляндии во второй половине 16-го/начале 17-го вв».

В 2013-м Катри Райк удостоилась звания Женщина года, а в 2016 — Гражданина года. Награждена также почетным знаком за заслуги перед Ида-Вирумаа, медалью Белой Звезды III класса, обладательница титула Друга программы языкового погружения и премии Ааду Луукаса за жизненную миссию.

Принадлежит к академической корпорации Filiae Patriae, объединяющей многих влиятельных женщин Эстонии. Среди них, например, президент Керсти Кальюлайд, экс-первая леди Эвелин Ильвес, канцлер юстиции Юлле Мадисе, а также Юлия Лаффранк, Каарин Кивиряхк и др.

В 1999-2015 гг Катри Райк руководила Нарвским коллджем ТУ, после чего была избрана ректором Академии МВД. Депутат нарвского городского собрания, лидер оппозиционной фракции «Наша Нарва».

На основе своих впечатлений Катри Райк написала книгу «Моя Нарва», считает себя патриотом приграничного города.

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ОБЗОР | Что мы знаем о кандидате в главы МВД Катри Райк и что ее связывает с президентом?

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