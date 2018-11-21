ОБЗОР | Что мы знаем о кандидате в главы МВД Катри Райк и что ее связывает с президентом?

Катри Райк по образованию историк. В 1985-м году она окончила тартускую среднюю школу №3 и поступила в Тартуский университет на исторический факультет, выпустившись из негоо в 1991-м году с дипломом преподавателя истории и обществоведения. В 1999-м получила степень магистра истории со специализацией по истории Эстонии. В 2004-м защитила докторскую диссертацию под названием «Расцвет написания хроник в Эстляндии и Лифляндии во второй половине 16-го/начале 17-го вв».

В 2013-м Катри Райк удостоилась звания Женщина года, а в 2016 — Гражданина года. Награждена также почетным знаком за заслуги перед Ида-Вирумаа, медалью Белой Звезды III класса, обладательница титула Друга программы языкового погружения и премии Ааду Луукаса за жизненную миссию.