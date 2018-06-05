Обжалует ли прокурор постановление о прекращении производства в отношении Сависаара?

Госпрокурор Стевен-Христо Эвестус заявил сегодня после заседания, что прочитает судебное постановление, которое прекратило судебное производство в отношении Эдгара Сависаара из-за его безнадежно плохого здоровья, и поищет возможность для его обжалования.

Судья Анне Ребане, представляя судебное постановление, сказала, что его невозможно обжаловать, но Эвестус сказал, что прежде всего тщательно прочитает его и тогда решит, попробует ли он его обжаловать или нет.

Он сказал, что в отношении других подсудимых делопроизводство продолжится и без Сависаара. У дачи взятки две стороны: дающий и берущий. Если Сависаара больше невозможно обвинять в получении взятки, то дача взятки — тоже преступление и судебный процесс над обвиняемыми в этом предпринимателями можно продолжить.

После этого в свою очередь возможно, что сам Сависаар больше не подсудимый, но все-таки решат, что он получил взятку, потому что предпринимателя признают виновным в даче ему взятки.

По обвинению в даче взятки Сависаару судят предпринимателей Александра Кофкина, Айвара Туульберга, Велло Кунмана и Хиллара Тедера.