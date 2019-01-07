”Обычный секс, который происходит в каждой эстонской семье”. Принадлежащий создателю новой партии телеканал надеялся совершить прорыв с помощью порно

Так, ночью 6 декабря (и далее раз в неделю) на телеканале транслировали порнографию. ”Заинтересовались лишь единицы. Обычный сексуальный акт, который, по всей вероятности, происходит в каждой эстонской семье”, — прокомментировал создать канала Мадис Сютт, который по совместительству является идейным вдохновителем основанной осенью партии ”Воля народа”.

То, что телеканал транслировал порно, Сютт не отрицает, но отмечает, что ”обнаженные тела повсюду” и приводит в пример фильм ”50 оттенков серого”. Запрет на показ порно на телеэкранах, по его мнению, — это вопрос интерпретации, так как ”порнография — не преступление, она 24/7 доступна в интернете”.

Поскольку рейтинг передачи оказался ниже запланированного, то ее было решено закрыть. ”Интернет заполонен этим. Телевидение более такой силой не обладает”, — говорит Сютт.

Он отмечает, что идея создания подобного рода передачи исходила от ведущих. Концепция заключалась в том, чтобы показывать самые экстремальные моменты и шутить. ”Не было такого, чтобы два часа просто шел бы какой-то хардкор”, — отмечает Сютт.