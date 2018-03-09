Обязаны ли врачи выписывать лекарства по телефону, если у вас нет времени прийти на прием?

Delfi написал читатель с жалобой: врач отказался выписать ему рецепт на лекарство, которое он уже принимал, по телефону. Больничная касса разъяснила, обязаны ли врачи и медсестры выписывать рецепты на лекарства по телефону.

Как пишет читатель, он страдает аллергией с детства, но редко обращается к семейному семейному врачу — за исключением проявления аллергии, за таблетками и мазью. По его словам, эти препараты он использует постоянно, но недавно медсестра отказалась выписать рецепт, попросив прислать фотографию пораженных мест.

”Никогда проблем не возникало — дигитальный рецепт можно было получить, проинформировав семейного врача по телефону. Для этого и существует система дигитальных рецептов, в моем понимании — это экономия времени и пациента, и врача”, — рассуждает читатель.

”У них якобы проверки, и они должны иметь визуальное подтверждение. Не понимаю, что изменилось и в связи с чем такие требования?”, — спрашивает читатель.

Delfi связался с семейным врачом, чье имя указал читатель, и по его словам, такие требования были обусловлены тем, что последний раз пациент был на приеме в 2015 году, поэтому медсестра и попросила его прийти на прием или хотя бы прислать фотографию для оценки его состояния. Врач добавил, что на назначенный прием пациент так и не пришел.

Прав ли пациент, который страдает хронической аллергией, но не хочет или не может прийти на прием в назначенное время, в том, что требует выписывать все рецепты по телефону?

Как объясняет руководитель отдела здравоохранения и коммуникации Больничной кассы Катрин Романенков, рецепт на лекарство, несомненно, можно продлить по телефону, но если врач или медсестра считают, что необходимо встретиться с пациентом и заново оценить его состояние, то его зовут на прием.

”Обязательства продлевать рецепт по телефону у врача нет”, — подчеркивает Романенков.

Получение рецепта на лекарство проходит по обычной схеме, рассказывает она. Сначала идут беседа с пациентом, необходимые анализы, исследования и тому подобное. Затем семейный врач или специалист принимают решение, какое лекарство стоит выписать пациенту.

При необходимости позже можно выписать повторный рецепт, при условии, что врач уже успешно использовал данное лекарство для лечения этого пациента. Повторный рецепт имеет право выписать и медсестра, но для этого она должна проконсультироваться с семейным врачом как минимум один раз в период реализации повторного рецепта (двух-трехмесячный курс лечения), чтобы оценить необходимость продолжения лечения или его изменения.