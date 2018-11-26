Обязанности ректора Академии МВД будет исполнять проректор Марек Линк

Марек Линк работает в Академии МВД почти 12 лет и хорошо знает работу учреждения. Он считает важным развивать в академии современные методы обучения, увеличить объем и качество исследовательской работы, международные связи. ”Помимо качественного образования Академия МВД должна стать надежным центром передового опыта в области внутренней безопасности” — сказал Марек Линк.

Линк поблагодарил бывшего ректора Академии Катри Райк и сказал, что Катри была душой и сердцем Академии: ”Всего за три года, которые она находилась на должности ректора, Академия МВД стала более эффективным учебным заведением с хорошими результатами”.

У Марека Линка магистерская степень в области управления профессиональным образованием. Свою карьеру он начал учителем труда и технологий в школе в Уулу в Пярнуском уезде. Также руководил спортивно-культурным центром Уулу. И там же работал тренером по волейболу. В академии МВД Марек Линк работает с 2007 года. Он принимал участие во многих международных проектах (Kosovo Twinnig, Target, Driver +), был руководителем проектов, педагогом и экспертом (CEPOL, FRONTEX, OSCE/DCAF).