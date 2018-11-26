Обязанности ректора Академии МВД будет исполнять проректор Марек Линк
В связи с назначением ректора Академии МВД Катри Райк министром внутренних дел обязанности ректора будет исполнять проректор по развитию Марек Линк.
В связи с назначением ректора Академии МВД Катри Райк министром внутренних дел обязанности ректора будет исполнять проректор по развитию Марек Линк.
Марек Линк работает в Академии МВД почти 12 лет и хорошо знает работу учреждения. Он считает важным развивать в академии современные методы обучения, увеличить объем и качество исследовательской работы, международные связи. ”Помимо качественного образования Академия МВД должна стать надежным центром передового опыта в области внутренней безопасности” — сказал Марек Линк.
Линк поблагодарил бывшего ректора Академии Катри Райк и сказал, что Катри была душой и сердцем Академии: ”Всего за три года, которые она находилась на должности ректора, Академия МВД стала более эффективным учебным заведением с хорошими результатами”.
У Марека Линка магистерская степень в области управления профессиональным образованием. Свою карьеру он начал учителем труда и технологий в школе в Уулу в Пярнуском уезде. Также руководил спортивно-культурным центром Уулу. И там же работал тренером по волейболу. В академии МВД Марек Линк работает с 2007 года. Он принимал участие во многих международных проектах (Kosovo Twinnig, Target, Driver +), был руководителем проектов, педагогом и экспертом (CEPOL, FRONTEX, OSCE/DCAF).
Под его руководством в 2012 году Академии был создан Симуляционный центр. В том же году Президент Финляндии Саули Ниинисте наградил Академию премией ”Innovation of Innovation Grand Prix”. 2018 году горуправа Таллинна и Бюро конференций Эстонии наградили Марека Линка грамотой за успешную организацию исследования в области европейской безопасности SRIEE2017.
Новый министр внутренних дел Катри Райк отметила, что конкурс, на должность ректора Академии МВД, будет объявлен в ближайшее время.
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