Объявлена программа "Дней Довлатова" в Таллинне

Пятый международный фестиваль ”Дни Довлатова в Таллинне” состоится 25-27 августа. Организаторы видят фестиваль как праздник, который объединяет людей, ценящих книги и чтение, знакомых с творчеством Сергея Довлатова или только открывающих для себя произведения всемирно известного писателя.

На фестивале речь пойдет о трех главных городах в жизни Сергея Довлатова: Лениграде, Таллинне и Нью-Йорке. О тесной связи Довлатова с городом на Неве расскажут близкий друг писателя, по-прежнему живущий в Санкт-Петербурге, — главный редактор журнала ”Звезда” Андрей Арьев и писатель, кинодокументалист, организатор ”Дня Д” в Петербурге Лев Лурье.

С рассказом о насыщенном американском периоде творчества Довлатова выступит еще один близкий друг писателя, гость из Нью-Йорка — эссеист, литературовед, критик Александр Генис.

Столице Эстонии в биографии Довлатова будет уделено особое внимание: это и выступления художественного руководителя фестиваля Елены Скульской и экскурсии по довлатовским местам, которые проведут Йосеф Кац (регистрация по адресу bltz@hot.ee) и Наталья Сааль (регистрация по адресу dovlatov.fest.ex@gmail.com).

Все дни фестиваля в здании Союза писателей (Харью, 1) будет открыта выставка Александра Флоренского — оформителя книг Довлатова.

Кульминацией фестиваля станет ”Довлатовский марафон” в большом зале Русского театра. В ярком шоу примут участие несколько десятков известных общественных и культурных деятелей Эстонии и других стран; прозвучат любимые джазовые композиции Довлатова в исполнении Владимира Волкова (контрабас, СПб), Анны Чайковской (вокал, Москва), Владимира Высоцкого (рояль, Силламяэ) и Марии Шорстовой (вокал,Таллинн). Зрителей ждут сюрпризы, шутки и розыгрыши.