Объявлена дата Тотального диктанта-2019

Всемирная акция по проверке грамотности ”Тотальный диктант” в следующем году состоится 13 апреля 2019 года. Дату проведения диктанта организаторы анонсировали незадолго до Международного дня грамотности, который все любители правописания и пунктуации отпраздновали в прошедшую субботу, 8 сентября, сообщает Раэпресс.
”Любители русского языка уже могут отметить в календаре на 2019 год день, когда более 200 тысяч человек в разных уголках планеты соберутся в школах, вузах, библиотеках и концертных залах, чтобы вместе написать диктант, — сообщил председатель оргкомитета акции в ТаллиннеМихаил Кылварт. — Как и в прошлые годы, жителей Таллинна ждет не только грандиозный праздник грамотности, но и помощь в подготовке к диктанту”.
По словам директора фонда ”Тотальный диктант” Ольги Ребковец, главная цель акции — показать, что писать грамотно — это модно, и помочь тем, кто желает подтянуть свои знания или вспомнить правила. ”Тотальный диктант — это праздник русского языка, возможность проверить себя и выявить пробелы в орфографии и пунктуации”, — сказала Ольга Ребковец.
Ежегодная образовательная акция ”Тотальный диктант” проводится с 2004 года, в Таллинне — с 2013 года. В 2018 году Тотальный диктант написали 227 тысяч участников из 76 стран и более 1000 населённых пунктов. В этом году Тотальный диктант впервые прошел в Коста-Рике, Панаме, Сирии, Венгрии, Катаре. Тест TruD — для иностранцев, изучающих русский язык, — написали 5 250 участников из 46 стран. В Таллинне диктант сдали 2300 человек, из них 36 написали работу совсем без ошибок либо допустив одну пунктуационную ошибку.
Тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Уникальные тексты для диктовки создают известные писатели. В 2018 году это была Гузель Яхина — автор романа ”Зулейха открывает глаза”, получившего в 2015 году премию ”Большая книга”.