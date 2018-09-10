Объявлена дата Тотального диктанта-2019

”Любители русского языка уже могут отметить в календаре на 2019 год день, когда более 200 тысяч человек в разных уголках планеты соберутся в школах, вузах, библиотеках и концертных залах, чтобы вместе написать диктант, — сообщил председатель оргкомитета акции в Таллинне Михаил Кылварт. — Как и в прошлые годы, жителей Таллинна ждет не только грандиозный праздник грамотности, но и помощь в подготовке к диктанту”.

По словам директора фонда ”Тотальный диктант” Ольги Ребковец, главная цель акции — показать, что писать грамотно — это модно, и помочь тем, кто желает подтянуть свои знания или вспомнить правила. ”Тотальный диктант — это праздник русского языка, возможность проверить себя и выявить пробелы в орфографии и пунктуации”, — сказала Ольга Ребковец.