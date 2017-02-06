Объявлена дата проведения Тотального диктанта

Присоединиться ко всемирной акции грамотности и проверить свои знания русского языка жители Таллинна смогут 8 апреля. Второй год подряд Тотальный диктант пройдет на одной из самых вместительных площадок города — в ледовом холле ”Тондираба”, сообщает Раэпресс.

Тотальный диктант пройдет в Таллинне в пятый раз.

”В прошлом году мы побили рекорд по числу участников среди городов за пределами России: 2300 жителей Таллинна в едином потоке проверили свое владение русским языком, — напомнил вице-мэр Михаил Кылварт. — Тотальный диктант, без сомнения, одно из самых ожидаемых городских мероприятий, создающее особое чувство причастности к большому общему делу”.

Со 2 по 4 февраля в Новосибирском государственном университете прошла ежегодная конференция организаторов и экспертов Тотального диктанта, на которую съехались более 200 организаторов проекта из 11 стран. Среди участников были и представители Таллинского организационного комитета акции.

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По словам руководителя проекта Ольги Ребковец, Тотальный диктант сейчас охватил уже 734 города в 69 странах и продолжает расти. Ежегодная конференция открывает новые возможности для роста числа координаторов, экспертов диктанта, а, следовательно, и самой акции.

Подготовиться к диктанту жителям Таллинна помогут ставшие традиционными курсы ”Русский по субботам”. Информация о регистрации, месте и времени проведения будет опубликована позже. Имя ”диктатора” пока не разглашается. В прошлом году текст таллинцам зачитал известный российский актер Леонид Ярмольник.

В 2016 году ”Тотальный диктант” написали по всему миру 146 тысяч человек , из которых только 1% получил "пятерку". Авторами текстов диктанта в разные годы были Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков и другие писатели.

”Тотальный диктант” — бесплатная ежегодная образовательная акция, которая позволяет всем желающим проверить уровень своей грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ ”Глум-клуб” в начале 2000-х годов. Организатор акции — фонд поддержки языковой культуры граждан ”Тотальный диктант”.