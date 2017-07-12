Объявлен тендер на архитектурное решение пространства Вана-Каламая

Объявлен тендер на архитектурное решение городского пространства улицы Вана-Каламая в Пыхья-Таллинне. Конкурс идей завершится 21 сентября, сообщает Раэпресс.

Как отметил главный архитектор столицы Эндрик Мянд, решение должно включать оформление центральной площади района Каламая и планируемой площади перед павильоном пригородных поездов Балтийского вокзала. И этот проект должен служить утверждению в районе приоритета пешеходов и велосипедистов, взамен нынешнего предпочтения автомобилистам.

Длина реконструируемой улицы — 1,1 км.

Исходное задание и правила тендера можно найти на сайте.