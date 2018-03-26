Объявлен конкурс на замещение должности директора культурного центра ”Сальме”

Районная управа Пыхья-Таллинна объявила конкурс на замещение вакантной должности директора таллиннского культурного центра ”Сальме”, сообщается в пресс-релизе.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, новый директор должен вывести центр ”Сальме” на совершенно другой уровень, поэтому требования к кандидатам будут предъявлены высокие.

”Конечно важно, чтобы делопроизводство велось корректно и управление центром осуществлялось компетентно. Но все же важнее всего выработать долгосрочный план развития центра и воплотить его в жизнь. В будущем ”Сальме” должен стать учреждением культуры, ни в чем не уступающим таким центрам, как Котел культуры и Свободная сцена в творческом городке Теллискиви”, — сказал Кальюлайд.

Кандидаты на должность директора должны написать эссе на тему ”Роль центра культуры ”Сальме” в жизни местной общины и в культурной жизни Эстонии”, а также представить CV и контактные данные двоих людей, которые могли бы рекомендовать данного кандидата. Более подробно условия конкурса изложены на сайте районной управы Пыхья-Таллинна и на портале CV online.

В состав конкурсной комиссии наряду с городскими чиновниками вошли представители общества "Теллискиви", действующих в центре "Сальме" коллективов и театрального центра ”Свободная сцена”.

”Процесс выбора нового директора должен быть абсолютно открытым и прозрачным. Привлечение к этому процессу представителей местной общины и руководителей кружков имеет важное значение, поскольку новый руководитель должен ощущать ответственность не столько перед городскими чиновниками, сколько перед местной общиной и творческими коллективами”, — подчеркнул старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

Кадровые перестановки в ”Сальме”, в том числе и понижение в должности бывшего директора Тоомаса Лоо, былит предприняты после обнародования отчета внутреннего контроля, выявившего в центре культуры ряд нарушений.

Временно исполняющим обязанности директора центра был назначен главный специалист районной управы Пыхья-Таллинна по культуре и образованию Стен Светляков.