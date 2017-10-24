24.10.2017, 08:31

Объявлен конкурс на замещение должности члена правления Таллинского телевидения


rus.delfi.ee
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6TV09JUN06W086.jpg
6TV09JUN06W086.jpgFoto: Toomas Volmer

Совет целевого учреждения "Таллинское телевидение" объявил конкурс на замещение должности члена правления ЦУ, сообщает Raepress.

Основная задача Таллинского телевидения — используя самые современные средства коммуникации, многогранно и творчески отражать происходящее в Таллинне, предоставляя зрителям и слушателям правдивую и сбалансированную информацию, а также предлагать им развлекательные передачи.

Предполагается, что член правления будет иметь высшее образование и опыт работы в области прессы или общественных связей, не лишним будет и предшествующий опыт руководящей деятельности. Заявление с приложенной автобиографией следует представить не позднее 27 октября по адресу электронной почты: triin.salumagi@tallinnatv.eu

В заявлении следует указать:
* тот опыт, навыки, знания и другие аргументы, которые бы дали совету возможность взвешивать преимущества кандидатуры заявителя по отношению к другим кандидатам (мотивационное описание)
* указать желательный размер месячной брутто-зарплаты.

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