Объявлен автор текста Тотального диктанта-2017

Автором текста для Тотального диктанта стал известный российский писатель Леонид Юзефович. Об этом 2 марта 2017 года сообщили на пресс-конференции всемирной акции в Новосибирске.

”8 апреля сотни тысяч человек в 800 городах мира примут участие в акции популяризации грамотности Тотальный диктант. Жители Таллинна смогут присоединиться к любителям русского языка и вместе написать диктант в ледовом холле ”Тондираба”. Регистрация на мероприятие откроется в конце марта”, — сообщил вице-мэр Михаил Кылварт.

По словам директора фонда ”Тотальный диктант” Ольги Ребковец, в этом году география проекта расширилась: диктант впервые напишут в Литве и Исландии, всего заявки на проведение мероприятия поступили из 72 стран.

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Автор текста Леонид Юзефович — русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов. Каждая часть текста для диктанта — это небольшое эссе об одном из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

”Когда организаторы проекта предложили мне стать автором диктанта этого года, я размышлял недолго: было очень лестно, что моими предшественниками в этой роли были уважаемые и любимые мною авторы. И надо признаться: от мысли, что мой текст будут писать двести тысяч человек, захватывает дух”, — признался Леонид Юзефович.

Леонид Ярмольник, который в прошлом году был диктатором в Таллинне для более, чем 2500 участников, принимает участие в проекте уже в четвертый раз. В этом году его ждут любители русского языка в Страсбурге.

”Большое спасибо тем, кто придумал и организовал этот проект. По моему мнению, это самая крупная объединяющая акция в стране. В одном из последних спектаклей, в котором я играю с Николаем Фоменко, его герой жалуется, что сын не прочел ни одной книги. Наступило время, когда люди действительно стали меньше читать, но грамотность формируется не только во время чтения, но и когда ты сам пользуешься этим прекрасным, но самым сложным, по моему мнению, языком. Более изысканного языка нет”, — поделился впечатлениями Ярмольник.

Регистрация на площадки проведения Тотального диктанта откроется 29 марта на сайте totaldict.ru. Традиционно центральной площадкой акции, где будет диктовать автор, станет Новосибирский государственный университет. Прямые трансляции с трех площадок разных часовых зон будут доступны на сайте проекта.