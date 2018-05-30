Обвинявшуюся в убийстве спутника жизни 53-летнюю жительницу Таллинна оправдали

Харьюский уездный суд сегодня оправдал 53-летнюю Светлану Назарову, которую обвиняли в убийстве спутника жизни в квартире одного из домов на улице Валдеку в Таллинне, сообщает rus.err.ee.

Не признававшая свою вину женщина была освобождена из-под стражи в зале суде, а работа прокуратуры получила неудовлетворительную оценку — досудебное расследование было односторонним и полным недостатков, и, по мнению суда, вина женщины в убийстве не доказана.

Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, в октябре прошлого года 53-летняя ранее не судимая женщина нанесла удар ножом в область шеи своему 44-летнему спутнику жизни, и результате повреждения сонной артерии тот скончался на месте.

Суд счел, что в данном случае следы преступления были уничтожены, но не по вине Назаровой — на место происшествия приехала скорая помощь, которая не обнаружила, что мужчина был убит, но указала, что причина смерти неизвестна. Семейный врач, несмотря на то, что причина смерти неизвестна, не отправил тело на вскрытие и в итоге труп был отправлен на кремирование.