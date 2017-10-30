Обвинявшийся в организации "Бронзовой ночи" Марк Сирык представил свои работы на неделе моды в Москве

В Москве завершается Российская неделя моды. Среди многочисленных модельеров и дизайнеров, представивших московской публике свои коллекции, был и уроженец Эстонии Марк Сирык, который обвинялся в организации массовых беспорядков в апреле 2007 года.

Сегодня единственные массовые мероприятия, в которых участвует Марк Сирык — это модные показы. В Москве он представил сумку своей работы из кожи и дерева, передает rus.err.ee.

Сейчас Марк со своей командой старается превратить свой модный бренд "Студио Март" в прибыльный бизнес.

"Я думаю, что в ближайшем будущем мы заявим о себе как о большом бренде. Я очень хочу, чтобы о вещах, которые я создаю, говорили: "О, это же сделал Марк, это же самые качественные вещи! Самые классные вещи, которые производят эффект ”WOW!", — рассказал Сирык.

С Дмитрием Линтером, Максимом Ревой и Димитрием Кленским, которые вместе с ним обвинялись в организации беспорядков в Таллинне в апреле 2007 года, Марк контактов не поддерживает: "На самом деле мы разошлись совершенно по разные стороны. Я не знаю, чем занимаются эти ребята, но я надеюсь, что у них все хорошо, и что их жизнь сложилась".