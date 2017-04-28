28.04.2017, 10:18

Обвиняемый в убийстве Таранкова получил 9 с половиной лет тюрьмы

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rus.delfi.ee
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Algas kohus Nikolai Tarankovi tapmise osas
Algas kohus Nikolai Tarankovi tapmise osasFoto: Andres Putting

В пятницу, 28 апреля, Пярнуский уездный суд вынес приговор по делу об убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова, передает rus.err.ee.

В роли обвиняемого по делу проходит 36-летний Юрий Воробей. На суде, как ранее писал rus.err.ee, он признался в совершении преступления.

Согласно решению суда, Воробей проведет в тюрьме 9 лет и 6 месяцев. В законную силу решение не вступило.

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