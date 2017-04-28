Обвиняемый в убийстве Таранкова получил 9 с половиной лет тюрьмы

В пятницу, 28 апреля, Пярнуский уездный суд вынес приговор по делу об убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова, передает rus.err.ee.

В роли обвиняемого по делу проходит 36-летний Юрий Воробей. На суде, как ранее писал rus.err.ee, он признался в совершении преступления.

Согласно решению суда, Воробей проведет в тюрьме 9 лет и 6 месяцев. В законную силу решение не вступило.