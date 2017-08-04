Обвиняемый в подготовке убийства Аракас высмеял ирландский суд: в этой стране вообще много непонятного

В среду состоялось очередное заседание по делу задержанного в Дублине 4 апреля эстонца Имре Аракаса, обвиняющегося в подготовке убийства. Ему посредством видеомоста было зачитано решение суда.

Аракас сообщил судье, что по видеосвязи ему не понятно, о чем идет речь, и что на следующем заседании он хочет присутствовать лично. Очередное слушание состоится 30 августа.

На своей странице в Facebook Аракас в красках описал заседание. ”Видеосуд должен представлять из себя экономически выгодное решение по логистике с целью экономии времени, транспорта и прочего. Однако в Ирландии это означает законное опустошение государственного кармана”, — отметил он и добавил, что отправка в суд постоянно откладывалась: сначала в 10, потом в 11, потом в 14:30.

Аракас рассказал, что содержится в тюрьме для осужденных, но решение зачитывалось в тюрьме предварительного следствия, для чего и потребовалось его перевезти. ”Видеосуд для этого не годится, — подчеркнул обвиняемый. — Но в этой стране вообще много непонятного”.

По словам Аракаса, около 14:30 его в сопровождении трех автомобилей и семи человек транспортировали в тюрьму предварительного следствия. На месте выяснилось, что там сломаны компьютеры. ”В этой стране компьютеры — загадочная вещь. Мы четыре часа прождали во дворе этой тюрьмы, прежде чем приговор был наконец зачитан”, — описал он. Когда Аракас спросил, куда ставить подпись, тюремные чиновники ответили, что она вообще не нужна. ”Тогда я попросил переводчика, на что работник тюрьмы просто убежал. Серьезно! К тому времени, когда мы начали выдвигаться назад, одна из сопровождающих машин вместе к экипажем куда-то пропала. У тюремного автобуса сломалась сирена. А еще мы застряли в пробке, и я пролетел с ужином”, — посетовал Аракас.

Ирландская полиция задержала 58-летнего Аракаса в начале апреля, заподозрив его в подготовке заказного убийства.