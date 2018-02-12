Обвиняемый в коррупции старейшина Тартуской волости настаивает на оправдании в окружном суде

Признанный судом первой инстанции виновным в коррупционных преступлениях старейшина Тартуской волости Айвар Сооп настаивает на своем оправдании в окружном суде.

Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в пресс-службе Тартуского окружного суда, апелляционная жалоба защитника Соопа будет рассмотрена во вторник, 13 февраля.

Адвокат Айвара Соопа настаивает на отмене обвинительного приговора и требует оправдать своего подзащитного.

Напомним, 1 ноября 2017 года Тартуский уездный суд признал старейшину Тартуской волости Айвара Соопа виновным в коррупционных правонарушениях и приговорил его к однолетнему условному лишению свободы. Также ему придется выплатить в пользу государства 54 115 евро. Помимо этого Соопу в течение трех лет нельзя будет работать в публичном секторе.