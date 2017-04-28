28.04.2017, 08:15

Обвиняемому в убийстве Таранкова грозит почти 8 лет тюрьмы: суд вынесет решение в пятницу

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rus.delfi.ee
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Algas kohus Nikolai Tarankovi tapmise osas
Algas kohus Nikolai Tarankovi tapmise osasFoto: Andres Putting

В пятницу, 28 апреля, Пярнуский уездный суд вынесет приговор по делу об убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова, передает rus.err.ee.

В роли обвиняемого по делу проходит 36-летний Юрий Воробей. На суде, как ранее писал rus.err.ee, он признался в совершении преступления.

Государственный прокурор Вахур Вертре требует приговорить его к 7 годам и 9 месяцам тюремного заключения. Адвокат обвиняемого настаивает на том, что Воробей совершил преступление под воздействием угроз со стороны Таранкова и просит для своего клиента более мягкого приговора.

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