Обвиненный во лжи представитель поставщика ID-карт отстранен от контактов с Эстонией

С декабря текущего года Андреас Лехманн — обвиненный во лжи представитель фирмы-поставщика эстонских ID-карт Gemalto — больше не будет представлять предприятие в контактах с Эстонией.

"Производитель карт Gemalto проинформировал PPA письмом, что со 2 декабря у PPA будет новое контактное лицо в Gemalto", — передает слова представителя Департамента полиции и погранохраны rus.err.ee.

22 ноября Лехманн заявил в соцсети Linkedin, что он проинформировал эстонские государственные учреждения о риске безопасности ID-карт еще 15 июня, но гендиректор Департамента государственной инфосистемы (RIA) Таймар Петерскоп назвал утверждения Лехманна ложью.

По сообщениям эстонских ведомств, они получили соответствующую информацию от чешских ученых поздно вечером 30 августа, после чего сами обратились к Gemalto. К настоящему времени Лехманн удалил свою публикацию в Linkedin.