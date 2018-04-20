Обвиненный в убийстве и отсидевший 20 лет Николаев: думайте, что хотите, но я невиновен

В конце марта президент Кальюлайд помиловала ошибочно отсидевшего 20 лет Анатолия Николаева. На посвященной пожизненному заключению конференции он сказал, что потерял надежду на освобождение лишь один раз, когда получил ответ от КаПо: почему вы нам пишете и что хотите?

Николаев утверждает, что предшествовавшее его заключению следствие было несправедливым.

Про тюрьму Николаев сказал, что там было хорошо: "Это был мой дом на протяжении 20 лет".

Когда он узнал о том, что президент решила его помиловать, у него мурашки забегали по телу, и он долго не мог поверить, что это правда.

Несмотря на то, что он рад наконец быть на свободе, его сердце до сих пор не спокойно: ведь настоящего убийцу так и не удалось найти, чтобы пролить свет на преступление.

63-летний Анатолий николаев провел в заключении 20 лет. В 1999 году Николаев был осужден за совершенное 19 апреля 1998 года убийство четырех человек: двух женщин, одна из которых была беременна, и одного мужчины.

Приговор базировался главным образом на "чистосердечном признании" самого Николаева, который сознался, что в состоянии умопомрачения стрелял в четырех человек из пистолета с глушителем.