Обвиненный в ”моральном уродстве” депутат Волмер: подавать в отставку я не намерен

Депутат, режиссер и музыкант Харди Волмер удивлен высказыванием своей коллеги Тийны Кангро в соцсетях, где она назвала его моральным уродом в связи с тем, что он не появляется на работе, а, если и появляется, то ничего не делает и дремлет.

”Похоже, я не оправдал ожидания своей хорошей коллеги. Да, мы переживаем времена реального недовольства, но ее неистовство настолько яростно, что она даже использовала вынутый из ящика компартии ярлык”, — сказал Волмер ERR.

От депутатского кресла Волмар отказываться не намерен: ”Я избран. Да, в любой момент можно подать в отставку, но я этого делать не намерен. То, что я осенью не смог отдаться работе полностью и упоминал об этом, — ну, бог ты мой!”.

”И раньше было известно, что этот мужчина на каждом углу хвалится счастьем получать много денег за ничегонеделание, но плюнуть прямо в лицо общественности и своим коллегам и признать, что он ничего не делает и не думает делать работу, для которой пошел в Рийгикогу… это превысило всякий предел терпения и этот человек должен покинуть Рийгикогу”, — написала ранее Канго.