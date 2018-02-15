15.02.2018, 17:20

Обвинение: ласнамяэский "водитель с битой" убил женщину, которой ранее продал все свое имущество

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Кирсти Вайнкюла
Кирсти Вайнкюла
Тармо Вахтер
Тармо Вахтер
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
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Обвинение: ласнамяэский "водитель с битой" убил женщину, которой ранее продал все свое имущество
Sergei Zjuganov, Laura Oks

В Харьюском уездном суде начинается процесс по делу об убийстве 53-летнего маклера по недвижимости Кадри-Анн Гросс. На скамье подсудимых сидит наследник жертвы, известный как ласнамяэский водитель с битой предприниматель Урмас Эйнрооз. Он клянется, что невиновен, пишет Eesti Ekspress.

"А вообще очень богатые на впечатления выходные были", — сообщил своим знакомым в Facebook 8 августа прошлого года Урмас Эйнрооз о том, как он вместе с детьми провел замечательный день в Мульгимаа.

Пять дней спустя, 13 августа, в Харьюмаа поблизости от водохранилища Паункюла нашли труп его знакомой Кадри-Анн Гросс. Жертву перед убийством избили. Для следователей это было одно из самых страшных преступлений прошлого года в регионе Пыхьяской префектуры.В тот же вечер полиция задержала в качестве подозреваемого в убийстве Эйнрооза. Двумя днями позже Харьюский уездный суд взял его под стражу.

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