Обучение эстонскому взрослых: картина ”пёстрая” и ”раздробленная”

”Если предположить, что возможность продолжать обучение эстонскому языку сохранится в том же объёме и что эффективность обучения сохранится на том же уровне, и другие процессы будут проходить в Эстонии так же, как последние семь лет, то при текущем уровне владения эстонским языком понадобится ещё 50 лет, чтобы достичь активного уровня владения эстонским языком всеми представителями целевой группы”, — предсказывают исследователи. Они рекомендуют государству существенно увеличить объём языковых курсов.

Финансирование государственных курсов, по мнению авторов, должно быть ”регулярным и долгосрочным”, поскольку в финансировании курсов часто задействуются европейские средства, которые сегодня есть, а завтра нет, и в результате обучение эстонскому становится цикличным — взлёты и спады.

”Большинство желающих участвовать в курсах обучения эстонскому языку ожидают, что государство или работодатель предложат бесплатные курсы”, — подтверждает исследовательская работа.

Она отчасти опровергает ставшее стереотипом мнение, что взрослому эстонский язык нужен только для укрепления своей позиции на рынке труда. Да, этот мотив остаётся ведущим (42-48 процентов хотят таким образом найти лучшую работу, 38-45 процентов пройти необходимый для работы тест). В то же время, 41-48 процентов неэстонцев считают, что язык им пригодится, дабы лучше справляться в повседневной жизни, а 37-46 процентов утверждают, что мечтают с помощью знания госязыка постичь культуру Эстонии. Исходя из этого, учёные советуют не зацикливаться в проведении языковых курсов только на потребности рынка труда.

Интересно, что в сравнении с 2004 годом количество тех, кто в качестве мотива для изучения эстонского языка назвал получение гражданства, уменьшилось с 26 до 12 процентов.

Помехами в овладении языком сами люди традиционно называют, в первую очередь, недостаток средств, нехватку времени, сложность эстонского языка и отсутствие возможности общаться на нём. Исследователи советуют государству ”вдохновить и заинтересовать людей, которые в данный момент не видят в изучении эстонского языка выгоды и не готовы вкладывать в обучение время и деньги”, давая понять, что с увеличением языковых знаний возрастает и готовность овладевать им дальше. Так сказать, аппетит приходит с едой.

Исследование также даёт рекомендации разнообразить формы обучения на курсах, привлекать к его изучению больше пожилых людей с низким образованием, комбинировать преподавание языка и развитие учебных навыков вообще (небезызвестная стратегия ”учимся всю жизнь”), делать больший упор на практическое общение, развитие навыков речи, в том числе дополняя курсы ”языковыми кафе” и тому подобными мероприятиями для компенсации недостатка языковой среды. Также надо лучше тестировать поступающих на курсы, чтобы избегать ситуаций, когда в группе собираются люди с разным языковым уровнем, а преподавателей — среди которых много школьных учителей — следует лучше готовить для работы именно со специфической взрослой аудиторией.

Государство должно оставаться главным игроком в деле организации обучения эстонскому языку, подчеркнул Александр Айдаров (на фото).

- Нам нужна система, которая показывала бы общую ситуацию с курсами, с очередями на них, с расходами и т.п. Этими вопросами занимаются несколько ведомств, а надо, чтобы не каждый ”пахал свой клочок земли”, а функционировало целостное начало, — определил он значение исследования.

В последние несколько лет ежегодное количество прошедших курсы эстонского от фонда интеграции и биржи занятости Айдаров оценил в 2-6 тысяч человек.

Три профильных министерства, причастных к обучению взрослых людей эстонскому языку — культуры, образования и социальных дел, — уже обсудили итоги вышеприведённого исследования, и в начале следующего года обещают составить план действий по ним.