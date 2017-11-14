Обсуждение алкогольных ограничений выдалось жарким: Tallink намекнул на возможность перехода под флаг Латвии

Сегодня экономическая комиссия Рийгикогу выслушала мнения заинтересованных групп в связи с ограничениями на рекламу и продажу алкоголя в рамках соответствующего законопроекта.

”По потреблению алкоголя Эстония стоит в Европе посередине, но наносимый алкоголем урон существенно выше среднего уровня”, — отметил председатель комиссии Свен Сестер.

Целью законопроекта является уменьшение потребления алкоголя и связанных с ним последствий среди молодежи, защита здоровья народа и снижение социальных и экономических последствий.

Обсуждение выдалось очень жарким. Так, представитель Tallink Аймар Пярна сказал, что внедрение закона может обойтись компании очень дорого, так как им придется перестроить многие судовые магазины. ”Флаг Латвии ближе. Это не угроза. Эта тема может быть поднята, если нам придется нести неразумные расходы. В Латвии рабочая сила дешевле”, — сказал он.