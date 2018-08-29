29.08.2018, 12:53

Общество защиты животных напоминает: домашний любимец — не только на одно лето

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rus.delfi.ee
EST
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Foto: Rauno Volmar

Проблема брошенных животных по- прежнему широко распространена. Количество брошенных питомцев возрастает каждый год в конце лета, поэтому Эстонское общество защиты животных и в этом году организует кампанию " Лето закончилось. Вещи собраны. Всех ли членов семьи вы взяли с собой?".

В рамках кампании людям напомнят о том, что, взяв животное, они берут на себя также ответственность за благополучие животного, а также людей будут призывать замечать брошенных животных, сообщает Общество защиты животных.

Прежде, чем завести животное, следует подумать, будет ли возможность заботиться о нем и нести за него ответственность до конца его жизни.

"К сожалению, до сих пор многие люди не продумывают план завести животное, и при возникновении первых же проблем отдают питомца или просто выбрасывают на улицу. Нередки также случаи, когда животное просто забывают в уголке сада, не заботясь о нем и не обращая на него внимание," — комментирует член правления Эстонского общества защиты животных Кайса Кальюранд.

"Животное — это не вещь, которую можно без всяких последствий выбросить или отдать.Смена владельца или просто попадание на улицу может негативно сказаться на физическом и психическом здоровье животного.К тому же, от нескольких выброшенных питомцев за считанные годы может образоваться колония диких животных в несколько сотен голов, в которой животные будут страдать от болезней, холода и голода", — объясняет Кальюранд.

Безответственные хозяева домашних животных причиняют вред не только животным, но и всему обществу, которое вынуждено заниматься животными с грустной судьбой силами местных самоуправлений и НКО.

В 2017 году на инфолинию Эстонского общества защиты животных поступило более 3000 сообщений, заметную часть из которых составляли сообщения о брошенных животных и животных, подвергшихся жестокому обращению.

Кроме того, общество занималось тремя большими колониями кошек. НКО Varjupaikade MTÜ принимало в приютах приблизительно 4000 животных, из которых обратно в свой прежний дом вернулись лишь 643. Такие цифры приносят большую трату ресурсов. Затраты Эстонского Общества Защиты Животных на помощь брошенным животным в прошлом году составили сумму в более 45 тысяч евро и более чем 5000 рабочих часов. Местные самоуправления тратят на разрешение проблем, связанных с бездомными и брошенными животными более миллиона евро в год.

В рамках кампании Эстонское Общество Защиты Животных призывает людей взвешивать свои возможности перед тем, как взять животное, и если уж взяли, нести за него ответственность в любой ситуации. Кроме того, Общество напоминает, что домашним питомцам, в том числе и кошкам, не место на улице или в лесу и просит сообщать о попавших в тяжёлое положение животных на инфолинию ЭОЗЖ 5267117, info@loomakaitse.ee .

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